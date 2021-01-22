【廉署招聘】ICAC招聘助理廉政主任　名額約30人頂薪可達4.1萬元【附投考錦囊】

▲ 廉政公署正招聘助理廉政主任。(資料圖片)

廉政公署正招聘執行處助理廉政主任，月薪23,045起，頂薪達41,100元，預計聘請約30人。申請人必須在香港中學文憑考試考獲五科第2級同等或以上成績，或具備同等學歷；另外亦要符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中，中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績。

招聘文件指出，該職位為合約制，為期2年半，合約期內工作表現及行為良好的僱員，在滿約時可獲約滿酬金，所得的酬金，加上廉署向強積金計劃作出的供款，相等於僱員在合約期內基本薪金總額的25%，並可獲續約。獲聘後會負責協助調查貪污及相關罪行的投訴；協助執法行動及搜集證據；協助進行財務分析；協助製備調查報告；及在法庭上協助檢控等。

職位要求申請人體格及視力良好，積極進取、能夠在壓力下工作；能書寫暢順中、英文及操流利英語和粵語(能操流利普通話會是有利的條件)；熟識一般電腦應用；及熟識香港情況。報名日期由即日起至今年年2月11日，可以郵寄或網上申請。

另外，廉署亦有「投考攻略」供申請人參考：

筆試 考生需聆聽一段模擬廉署人員會見證人的粵語錄音後，以中文撰寫一份證人供詞；其後再以英文撰寫一份報告。 良好的中、英文書寫及聆聽能力；及展示分析問題及反應能力 體能測試 指定體能測試包括15米漸進式心肺耐力跑、手握力測試、1分鐘掌上壓及1分鐘仰卧起坐。 參考 廉署網站 上示範片段，以及網頁內的「計分表」掌握測試要求，亦可參考「準備就緒，迎接新挑戰」制定體能訓練計劃 面試

考官以問答形式了解考生對廉署整體及執行處工作的了解、時事及社會觸覺及應變能力等。 具備誠信(Integrity)、承擔(Commitment)、能力(Ability)及勇氣(Courage)；

瀏覽廉署網站及相關刊物了解廉署工作及職能；

展示分析問題及應變能力；

展示良好的人際溝通技巧；

良好常識基礎，對時事具敏銳觸覺；及

面對壓力時勿輕言放棄，嘗試從多角度解決問題。

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責任編輯：蘇文軒