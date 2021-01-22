【確診大廈】再有8幢大廈須強制檢測　包括將軍澳君傲灣第3座及茵怡花園第3座

▲ （程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增61宗確診個案，55宗屬本地感染，再有大廈爆疫需納入強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，多座大廈要納入強制檢測，包括將軍澳君傲灣第3座、將軍澳茵怡花園第3座、元朗喜利大廈、柴灣悅翠苑。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增55宗本地個案中，有24宗涉油尖旺區；今日26宗感染感染源頭不明個案中，亦有13人涉油尖旺區。

新增納入強制檢測大廈如下：

將軍澳君傲灣第3座： 涉及2個單位，相同座向但不同層，2個單位分別有2人及1人確診

將軍澳茵怡花園第3座：涉及2個同層單位，各有1人確診，但互不認識

元朗青山公路喜利大廈：涉及2個同層單位，各有1人確診，但互不認識

柴灣悅翠苑：涉及2個同層單位，各有1人確診，但互不認識

至於油麻地指定檢測地區內，再有2幢大廈有確診個案須強制檢測：

炮台街35號：涉及1個單位，1名確診人士

炮台街65-70號啟儀閣：涉及1個單位，1名確診人士

至於深水埗指定檢測地區內，亦有2幢大廈有確診個案須強制檢測：

大南街260號：涉及1個單位，一名確診人士

桂林街95號：涉及1個單位，一名確診人士

另外，佐敦白加士街98號金威廣場早前已有2個單位確診，屬相同座向，惟今日再增3個單位確診，包括有2個單位屬同一座向，另一單位則與早前確診單位同層但不同座向。

張竹君稱，現時金威廣場已有4個單位同屬C座，衞生防護中心已邀請專家落區視察，了解當中是否有垂直傳播；又指大廈內有劏房情況，有需要再巡一次看看有否同一劏房單位人士需要送檢疫。

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記者：陳正怡