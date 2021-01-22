【致謝議案】張宇人倡課室裝閉路電視　廖長江促港府主動監察教師言行

▲ 自由黨、飲食界立法會議員張宇人建議，應在學校課室安裝閉路電視，集中監察老師的教學情況。（經濟日報資料圖片）

立法會大會今日通過施政報告致謝議案。自由黨、飲食界立法會議員張宇人建議，應在學校課室安裝閉路電視，集中監察老師的教學情況，他認為若出現老師被誣蔑的情況，有關做法可還老師清白，「避免口同鼻拗」，亦有助學生和家長重溫老師的教學內容。

他續指，現時不少補習社都有對課堂進行錄影，自己於60年代於美國說讀大學時，亦有相關的措施。另外，他促請港府將高中的通識教育科從必修科轉為選修科，並為通識科設立官方教材。張宇人又指，本地的醫生短缺，對於施政報告沒有提及輸入海外醫生感到失望。

對於施政報提及，會嚴肅跟進涉及不稱職及失德教師，建制派「班長」、立法會議員廖長江在會上表示支持，但他認為，過去「攬炒派」為求達到政治目的，為違法行為冠上光環，利用校園作為散播「黑暴」的溫床，促請港府主動監察教師的行為和操守，揪出教育界害群之馬。他又指，不少人「污名化」大灣區，令香港年輕人對大灣區存在誤解，建議港府多接觸年輕人，向他們加強宣傳大灣區，認識當中機遇。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國，在會上要求當局對高中通識科進行改革，直言現時的通識科存在問題，例如教材不設編審及試題包括爭議較大的政治化題目等。他指出，回歸以來，香港青年的國家觀念和民族意識薄弱，國民教育出現缺失，通識教育執行出現的偏差，通識教育改革是香港教育制度「撥亂反正」的重要一步，促請港府加強學生對國家歷史、文化、國情的認識，深化對學生有關一國兩制、國家安全、基本法和憲法的教育。

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記者：尹櫻霖