【Netflix紀錄片】冷血連環殺人犯信奉撒旦教　性侵肢解無惡不作仍吸引女粉絲追隨

▲ Netflix紀錄片冷血連環殺人犯信奉撒旦教，性侵肢解無惡不作仍吸引女粉絲追隨。

Netflix推出的紀錄片一向都有品質保證，最近又有一套以連環殺人兇手理察拉米雷茲（Richard Ramirez）為背景的紀錄片《夜行者：極惡連環殺手》（Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer）上架，講述這位有「夜行者」之名，並深得女性喜愛的連環殺人兇手的故事。

一連四集的《夜行者：極惡連環殺手》於本13日在全球上架，這部紀錄片以「夜行者」Richard Ramirez的故事為題，把第一稱的訪談內容、生還者的分享、案發現場的真實畫面逐一呈現，節目組更特地找來當年調查此案的探員Gil Carrillo及Frank Salerno講述當時查案時遇到的難關和心情。

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Richard Ramirez出生於1960年的美國德洲邊境城市艾爾帕索，身為年紀最小的弟弟，他對上還有四位兄姊。Richard Ramirez的父親本為墨西哥人，於當地任職警察，移居美國後轉職為鐵路工人，於現實的壓迫下脾氣暴燥，經常拿兒子出氣。

而Richard Ramirez的「成魔之路」除了因為長期受到家暴虐待，另外還於軍人表哥Mike身上學會許多使用槍械、格鬥的技巧，多年來又聽著對吹噓各種性侵女性、殺害他人的事跡，耳儒目染始愛上暴力行為。

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一次Richard Ramirez見到Mike與太太爭執，並在情急之下槍殺了對方，事後Mike被法庭認為他受戰爭影響導致精神異常而被判無罪，扭曲了Richard Ramirez的價值觀，亦令他步上殺人之路。

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於1984年開始，美國洛杉磯發生一連串謀殺和性侵案，受害者有男有女，年紀從6歲到82歲不等，所遇害的社區、種族、背景等全部沒有關連，唯有相同之處是兇手犯案後會在現場留下代表撒旦教徒的倒轉五角星的標記，不論是兇案現場的牆、地面、鏡子，甚至在死者身上。而且兇案每次都發生在晚上，民眾於是稱呼兇手為「夜行者」。

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經過長時間的調查，警方手執Richard Ramirez的證物並發出通輯，並於1985年8月把他拘捕。他犯下第一宗案件時得24歲，直到被捕一刻、短短一年內已經殺害了至少14名受害者，當中曾試過性侵6歲女童、強姦9歲男童、槍斃男子、電擊82歲老人、姦殺殘疾人士等。

在經歷維期四年的審訊後，Richard Ramirez被判死刑，而在審訊期間他竟然吸納了大批女士成為其粉絲，據說一位雜誌社女編輯看到新聞後，對Richard Ramirez一見鐘情，在他入獄期間寫了70多封情書示愛，最終Richard Ramirez答應對方求愛，並在獄中結婚，延後其死刑，不過他最後患上癌症，於2013年病逝，終年53歲。

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