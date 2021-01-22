警方反黑行動拘131人最細17歲　揭有黑幫向小販收陀地及招攬南亞裔人士販毒

▲ 警方反黑行動拘131人最細17歲。（黃傑偉攝）

警方自去年12月中至今年1月中展開反三合會行動，發現有黑幫集團在疫情持續及警方打擊下收入大減，向菜檔、運輸工人及賣飯盒小販勒索保護費，被勒索數千元不等。警方形容是近乎絕跡的舊式黑幫行為，已拘捕20人涉嫌勒索及刑事毀壞。

新界北總區刑事總部聯同屯門警區探員，於去年12月中到今年1月中展開「烈陽」反黑行動，針對區內三合會活動及打擊其收入來源。行動中，警方合共拘捕131人，涉92男39女，年齡介乎17歲至65歲。被捕人士罪名包括販毒、走私及售賣未完稅香煙、非法經營賭博場所、藏有攻擊性武器及違反限聚令等。

新界北總區反三合會行動組督察陳爾桁指，留意到有黑幫成員近日招攬待業的南亞裔人士，以可觀報酬利誘他們進行販毒活動。警方上月17日突擊搜查元朗丹桂村的一間鐵皮屋，搗破一個懷疑販毒場所，並在屋內拘捕3名男子，其中2人為南亞裔人士，年齡介乎29至53歲，涉嫌販賣危險藥物，現場亦檢獲市值約9萬元的懷疑可卡因。

陳爾桁又指，在剛過去的聖誕及新年期間，有非法或合法娛樂場所罔顧疫情及限聚令而暗中營業。總區進行一系列執法行動，搗破屯門一個由三合會操縱的賭檔，並拘捕25人，涉嫌非法經營賭博場所，在賭博場所內賭博及違反限聚令。警方亦在上月31日突擊搜查屯門一間桌球室，發現15名顧客及2名員工，遂以違反限聚令票控15名顧客及拘捕2名員工，將於本月27日在粉嶺裁判法院提堂。

警方透過情報搜集及分析，發現有三合會人士走私及售賣未完稅的香煙，並將私煙儲存於新界隱蔽貨倉，再透過網上社交平台推銷，於本港不同地方以送貨形式售賣。直至本月19日，警方與海關搗破打鼓嶺一個貨倉，檢獲逾1,680萬枝未完稅香煙，市值逾4,640萬元。行動中，2名本地男及3名非法入境內地男被捕，年齡介乎28至52歲，被捕人已交由海關跟進。

屯門警區助理指揮官（刑事）署理警司武少禧表示，屯門警區在「烈陽」行動中重點打擊區內黑幫收入來源，搗破多個由黑幫操縱的非法場所，並偵破近日多宗涉及三合會的案件。行動中，警方共拘捕102人，包括73男29女，年齡介乎16至62歲。當中大部分被捕人均有三合會背景，涉嫌「縱火」、「刑事毀壞」、「非法集結」等。

另外，屯門警區去年底亦到屯門一處工廠大廈突擊搜查，揭發由黑幫租用的3個無牌酒吧及一間派對場所，行動中拘捕71人，年齡介乎19歲至62歲，並以限聚令票控他們，亦檢獲2,000支烈酒及啤酒等。警方說，其中一間樓上無牌酒吧面積僅約800呎，但有29人身處在內，內裡衞生情況惡劣，牆身有隔音棉，場內兩道大鐵門被鎖上，一旦發生火警後果不堪設想。

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責任編輯：陳子謙