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【保暖大法】嚴冬不必開暖爐室內升5°C　台星媽推介$0「禦寒神器」網民實測好有用

親子 17:15 2021/01/22

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熱門 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

台灣星媽余皓然在電視節目上，推介一款免費「禦寒神器」。

天寒地凍只能開暖爐保暖，可是電費就相當驚人了。近日台灣星媽余皓然在電視節目上推介一款「禦寒神器」，基本上一般家庭都會有，平價又實用，而且可令室內溫度提升5度。有網民跟著實測，結果相當滿意效果，大讚「整間屋溫暖起來，根本不用開暖爐」。

一張bubble紙平價禦寒

台灣女星余皓然與藝人丈夫王中平結婚二十多年，是圈中的模範夫妻，二人育有一子一女，一家人顏值都很高。近日余皓然在電視節目《一袋女王》中分享，平常買東西留下不少bubble紙（氣泡紙），只要在家中利用這些bubble紙就能保暖，不用浪費，平日把它們儲起來，不用花費一分一毫就可以保暖了！

她解釋先在窗戶噴水後，然後將bubble紙平的那一面貼在窗戶上，再用膠紙貼合邊緣，便達到禦寒效果。這是一位嫁到南韓的朋友告訴她的奇招，這位朋友指這個禦寒方法在南韓很流行。她實測後發現︰

原本暖爐要開到強才能禦寒，但貼了這個，暖氣只需要開到中的程度就會很暖了！

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網民實測︰根本不用開暖爐

隨即有不少網民跟著一起實測，其中一名男網民上周日（17日）於facebook群組「爆廢1公社」發帖，表示把家裡所有窗戶、落地窗貼滿bubble紙，寫道︰

真的感覺不出外面到底有多冷了，整間溫暖起來了，根本不用開暖爐。

帖文引起網友熱議，留言「氣泡紙又要缺貨了」、「暖包之後，下一波就是氣泡紙之亂了」、「暖包算甚麼，身體包一圈氣泡紙就夠了」，亦有網民笑指見到bubble紙就有「好想捏爆它們」的衝動。有網民補充，「這個原理就和填發泡劑保暖隔熱是一樣的道理，是真的能夠有效讓屋內比較不冷」。

同場加映︰「9:1法則」揀保暖羽絨

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責任編輯︰王明芳

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