【虐打男童】3歲兒陪單親媽返工遭虐打　老闆涉掃把「代教仔」沒悔意︰一定告不成

▲ 台中一名單親媽帶同3歲兒子上班，老闆涉用掃把體罰男童。

台灣日前驚爆虐兒案，台中一名單親媽媽帶同3歲兒子上班，店務繁忙，她將兒子交給陳姓老闆代為管教，老闆卻涉用掃把體罰，男童慘遭虐打，事件引發關注。近日男童家人發布了更多孩子身上傷勢的相片，並指責老闆現時仍然沒有悔意。

請老闆幫忙管教3歲兒

綜合台媒報道及男童親友的facebook撰文，該名官姓單親媽媽是台中「源燒420居酒屋」的股東兼店長，與老闆相熟。事發16日（上周六），她帶同3歲兒子上班，自己留在1樓準備開店，把男童安置在2樓休息室。由於店務繁忙，媽媽請老闆幫忙管教正在吵鬧的男童。

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怎料，老闆對男童施以體罰，造成他身上有多處傷痕。男童母親將瘀青照片傳給友人，友人看不過眼，於18日（星期一）在社文媒體發文，案件才曝光。

經社會局、警方介入調查，初步發現官姓媽媽因兒子不斷碰觸燒烤器具，多次口頭警告無效，才會請老闆幫忙，驗傷確認其屁股、後背、左大腿都有多處瘀傷，社工評估母親能力有限，因此聯繫外公外婆到場，由2人接回去照顧。

涉嚴重虐打男孩沒悔意

男童親友連多日都有更新孩子的最新狀況，19日（星期二）及21日（星期四）亦有發帖，指孩子遭虐打也不敢出聲，斥責陳老闆從來沒有道歉，甚至是叫小朋友跟媽媽道歉，跟警察説是「愛的小手打」的，明明就是掃把的棍子。

真的很心疼這孩子，當下被打還不敢哭，之後看到媽媽看到大家才崩潰哭，可見你下手多重，一滴眼淚都不敢掉，孩子的陰影是一輩子的。還有你居然還説我們不一定告的成！

親友發佈公開帖文展示多張有關男孩傷勢的圖片，見孩子全身，就連耳朵、面、手都有瘀傷，令人心痛，男童親人希望大家還有法官們會給這母子一個公道！

網民看後表示心疼死了！小朋友真的需要檢查身心狀況。「連耳朵都傷成這樣，需注意聽力跟腦部狀況，小小心靈都嚴重受創了，才三歲真不敢想像」、「小小的手，竟被傷成這樣，看了好心疼」，呼籲媽媽快離開這個老闆，「錢再賺就有，孩子比較重要啊」。

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責任編輯︰王明芳