  • 21°C
香港時間 : 2021122日 (五) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】白加士街金威廣場4個C室單位確診　港大專家袁國勇到場視察

社會 17:13 2021/01/22

分享：

熱門 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日(22日)新增61宗確診個案，有55宗屬本地感染，有約8幢大廈爆疫需納入強制檢測；而佐敦白加士街98號金威廣場今日單日再多3個單位爆疫，累計5個單位確診，當中4個單位同屬C室，一共有10人確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，白加士街98號金威廣場早前已有2個單位確診，屬相同座向，惟今日再增3個單位確診，包括有2個單位屬同一座向，另一單位則與早前確診單位同層但不同座向。

張竹君稱，現時金威廣場已有5個單位確診，當中有4個同屬C室，其中一個C室單位有6人確診，另外3個C室單位各有1人染疫；至於餘下一個單位，則與早前確診個案的單位同層，累計金威廣場已有10人染疫。

衞生防護中心已邀請相關部門及港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察，了解當中是否有垂直傳播；又指大廈內有劏房情況，有需要再巡一次看看有否同一劏房單位人士需要送檢疫。

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

相關文章

【確診大廈】再有8幢大廈須強制檢測　包括將軍澳君傲灣第3座及茵怡花園第3座
今日 16:49
【確診大廈】再有8幢大廈須強制檢測　包括將軍澳君傲灣第3座及茵怡花園第3座
【新冠肺炎】威爾斯親王醫院病人服務助理確診　暫無病人被列作密切接觸者
今日 16:47
【新冠肺炎】威爾斯親王醫院病人服務助理確診　暫無病人被列作密切接觸者
【新冠肺炎】本港新增61宗確診個案　55宗本地個案26宗涉源頭不明感染
今日 16:32
【新冠肺炎】本港新增61宗確診個案　55宗本地個案26宗涉源頭不明感染
袁國勇 張竹君 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
16:55 2021/01/21
【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
17:10 2021/01/21
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩