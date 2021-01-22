【確診大廈】白加士街金威廣場4個C室單位確診　港大專家袁國勇到場視察

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日(22日)新增61宗確診個案，有55宗屬本地感染，有約8幢大廈爆疫需納入強制檢測；而佐敦白加士街98號金威廣場今日單日再多3個單位爆疫，累計5個單位確診，當中4個單位同屬C室，一共有10人確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，白加士街98號金威廣場早前已有2個單位確診，屬相同座向，惟今日再增3個單位確診，包括有2個單位屬同一座向，另一單位則與早前確診單位同層但不同座向。

張竹君稱，現時金威廣場已有5個單位確診，當中有4個同屬C室，其中一個C室單位有6人確診，另外3個C室單位各有1人染疫；至於餘下一個單位，則與早前確診個案的單位同層，累計金威廣場已有10人染疫。

衞生防護中心已邀請相關部門及港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察，了解當中是否有垂直傳播；又指大廈內有劏房情況，有需要再巡一次看看有否同一劏房單位人士需要送檢疫。

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記者：陳正怡