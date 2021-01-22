  • 21°C
香港時間 : 2021122日 (五) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】

娛樂 17:53 2021/01/22

分享：

熱門 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

呂麗君積極做運動。

綽號「大劉」的富豪劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，長女劉秀盈及細仔劉子鋒。不過，大劉與呂麗君已於2014年分手，並已向呂麗君贈予逾20億港元的禮物與物業，呂麗君一家亦居於山頂白加道的獨立屋，生活富貴。

呂麗君在海邊做瑜伽。（Instagram圖片）

呂麗君戶外做瑜伽

呂麗君的女兒劉秀盈不時將唱歌及跳芭蕾舞的照片放上社交平台，大晒一番好「舞」功。近日，媽媽呂麗君亦在IG中分享做瑜伽及跑步的照片。

呂麗君與女兒也屬外向型，及熱愛運動之人，不時一同行山跑步。而呂麗君就在近日分享多張瑜伽照，在香港不少戶外景點都大擺Pose影相，如摩星嶺、蒲台島及鶴咀等。

她又在分享可邊做運動邊認識香港不同的景點，今日她就貼出在赤柱海灘的日落瑜伽照，並指出香港的大自然的美麗景色總令她有驚喜，及令她感到放鬆。

【大劉千金】劉鑾雄女兒劉秀盈剪短髮慶生　呂麗君：女兒給了我很大的力量

    點擊圖片放大
    +6
    +5

呂麗君與大劉早於2002年已交往，2014年分手。當年二人分手時，曾簽定書面協讓以防日後引起「爭產」紛擾。

分手獲贈逾20億資產

有指當中協讓提到二人交往期間，大劉除照顧其起居飲食，更給她大量現金、首飾等禮物，總值超過20億港幣。當中包括市值4.8億的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、價值9千萬的中半山雅賓利大廈單位連車位，以及畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業。

呂麗君與女兒劉秀盈。（Instagram圖片）

【大劉千金】劉鑾雄女兒騷唯美芭蕾舞照　劉秀盈落油麻地果欄展舞藝【多圖】

另外還有至少三架遊艇、名貴寶石，以及與大劉共同持有、市值約4.2億的英國六層高大宅等。

而在女兒劉秀盈分享的生活照中亦可見到山頂白加道的獨立屋內貌，大宅採用古典西方元素設計，主要以深色木材為主。大宅的樓底甚高且非常寬敞，有足夠的空間予女兒放置樂器練習。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：林子善專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【大劉千金】劉鑾雄女兒騷唯美芭蕾舞照　劉秀盈落油麻地果欄展舞藝【多圖】
13:37 2020/09/30
【大劉千金】劉鑾雄女兒騷唯美芭蕾舞照　劉秀盈落油麻地果欄展舞藝【多圖】
【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　
11:49 2020/12/13
【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　
【大劉千金】劉秀盈騷凌空一字馬　Zoe透露一段鮮為人知的父女往事
17:16 2020/12/18
【大劉千金】劉秀盈騷凌空一字馬　Zoe透露一段鮮為人知的父女往事
呂麗君 劉秀盈 劉鑾雄 瑜伽 娛樂人物職業 豪宅 分手 行山 娛樂行業

最高瀏覽

【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
16:55 2021/01/21
【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
17:10 2021/01/21
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩