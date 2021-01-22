【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】

▲ 呂麗君積極做運動。

綽號「大劉」的富豪劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，長女劉秀盈及細仔劉子鋒。不過，大劉與呂麗君已於2014年分手，並已向呂麗君贈予逾20億港元的禮物與物業，呂麗君一家亦居於山頂白加道的獨立屋，生活富貴。

▲ 呂麗君在海邊做瑜伽。（Instagram圖片）

呂麗君戶外做瑜伽

呂麗君的女兒劉秀盈不時將唱歌及跳芭蕾舞的照片放上社交平台，大晒一番好「舞」功。近日，媽媽呂麗君亦在IG中分享做瑜伽及跑步的照片。

呂麗君與女兒也屬外向型，及熱愛運動之人，不時一同行山跑步。而呂麗君就在近日分享多張瑜伽照，在香港不少戶外景點都大擺Pose影相，如摩星嶺、蒲台島及鶴咀等。

她又在分享可邊做運動邊認識香港不同的景點，今日她就貼出在赤柱海灘的日落瑜伽照，並指出香港的大自然的美麗景色總令她有驚喜，及令她感到放鬆。

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呂麗君與大劉早於2002年已交往，2014年分手。當年二人分手時，曾簽定書面協讓以防日後引起「爭產」紛擾。

分手獲贈逾20億資產

有指當中協讓提到二人交往期間，大劉除照顧其起居飲食，更給她大量現金、首飾等禮物，總值超過20億港幣。當中包括市值4.8億的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、價值9千萬的中半山雅賓利大廈單位連車位，以及畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業。

▲ 呂麗君與女兒劉秀盈。（Instagram圖片）

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另外還有至少三架遊艇、名貴寶石，以及與大劉共同持有、市值約4.2億的英國六層高大宅等。

而在女兒劉秀盈分享的生活照中亦可見到山頂白加道的獨立屋內貌，大宅採用古典西方元素設計，主要以深色木材為主。大宅的樓底甚高且非常寬敞，有足夠的空間予女兒放置樂器練習。

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同場加映：林子善專訪