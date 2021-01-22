【減肥陷阱】以為魚露不太鹹其實鈉含量驚人　黃凱詩：調味選蠔油為佳

▲ 調味料的鈉含量，不容忽視。

近日忙於照顧貓咪，沒多餘時間研發新菜式，很多時候，只是簡單做一客煲仔飯，或者將豬肉雜菌一併放進飯煲裏，煮成飯煲料理。今天，打算轉轉口味，做炒烏冬。

正打算準備材料之際，Bonnie來電︰「我在樓下快餐店，要替你買飯嗎？」我說︰「謝！不用了，正準備炒烏冬。」她說︰「日式炒烏冬嗎？好像很吸引。預我一份，立刻到。」

營養師教炒低脂日式烏冬

製作日式炒烏冬實在不難，只需要有一包常溫濕烏冬、旺菜或娃娃菜和瘦肉便行，通常我會選用瘦肉或水腱等脂肪較低的肉類，切成肉絲，以改善瘦肉質感。當然，瘦肉需用豉油和胡椒粉醃好，再將旺菜切絲，最後用手輕輕解開烏冬便成。一切就準備就緒，就在這時候，Bonnie來到︰「香氣四溢，令人垂涎。」我盯着她︰「別在賣口乖。」

▲ 炒日式烏冬，可選用瘦肉或水腱等脂肪較低的肉類。（本報資料圖片）

炒烏冬需用蠔油調味，她問︰「蠔油不肥膩嗎？」

我解釋︰「蠔油的成分，主要是蠔汁、鹽、糖及生粉，當中沒有油份，名稱中的油字，只是一個稱呼，所以熱量很低，但當然，亦不能多用，畢竟也有鈉，每湯匙約有580毫克，以每人每日的建議攝入量不多於2,000毫克計，即每餐最好不多於667毫克，即是大約一湯匙。」

蠔油沒有油份熱量較低

她問︰「那麼用豉油會否較好？」

「一湯匙豉油有860毫克鈉，在炒日式烏冬時，用蠔油會更合襯，因蠔油帶點甜味。」我解釋。

她說︰「沒錯，合襯也重要，就像我吃魚蛋粉一樣，會加大量魚露。」

我提醒她︰「魚露也有鹽的，每湯匙有1,012毫克鈉。」

她辯稱︰「我又不感到太鹹啊！」我說︰「不能單憑感覺啊！」

以一茶匙鹽約含2,400毫克鈉計，一湯匙魚露已差不多等於半茶匙鹽了。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）