【加拿大羽絨】Canada Goose推中國設計師聯乘系列　環保羽絨奠定未來新方向

▲ Canada Goose近年亦積極找來不同時裝設計師作聯乘系列，不讓其他同類品牌專美，最新的個案找來中國時裝設計師Angel Chen合作，推出13個項目，當中有圖中這件女裝snow Mantra短身羽絨大衣和可翻折Snow Mantra男裝羽絨。（女裝$13,000、男裝$14,600/圖片品牌提供）

縱使近年市場上有很多反對穿著羽絨的聲音出現，但無可否認的是羽絨服裝仍然是今天禦寒衣服中的主流。來自加拿大的羽絨品牌Canada Goose，自品牌創立以來，一直備受環保人士批評，但正所謂環保是全球大勢所趨，讓品牌一步一步地改善，總好過知錯而不改，值得支持。

▲ 全新的一間專門店早前在海港城落成，當中增設在羽絨大衣上印上英文字服務，讓你的羽絨大衣成為個人化獨一無二的設計。（圖片品牌提供）

今天愈來愈多高級時裝品牌加入環保和護生行列，例如Prada推出Re-Nylon系列，在未來的日子，尼龍產品全用上環保尼龍，同時又不再應用皮草。

GUCCI亦不遜色，Off The Grid系列同樣是用上循環再造的物料生產而成。那麼上星期在中國上海3間專門店出現人潮顧客大排人龍等候兩小時，所有過萬元一件的羽絨大褸全面被掃光的Canada Goose又如何？

最近品牌的CEO Dani Reiss對外宣布一個名為HUMANATURE的可持續發展平台，建立這個平台，希望可以以持續發展戰略堅守關注氣候，透過造衣暖人理念，激勵各個社區群體來溫暖人們的身體，優先考慮慈善事業，並通過藝術傳承締造文化。

當然，正所謂口講無憑， 真正落手落腳才是最重要的，當中去年底在品牌的工廠中已經淘汰一次性塑料製品，而其中的一件Standard Expedition羽絨大衣，則成為品牌在環保方面的指標和未來方向。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

整件羽絨大褸應用回收和未染色的面料來縫製表面、內裡和燙襯。至於不少護生人士最關心的皮毛，都一拼採用再利用的皮毛，整個設計和生產過程的碳排放量減少了30%，在可預見的未來，Canada Goose的羽絨生產大致都朝著這方向出發。

其實多年來，品牌對加拿大北部，北極圈內保育區的北極熊作出極大的拯救行動，因為他們知道生態圈一環緊扣一環，當地的野生物種如果消失、又或是溫室效應的出現，都會直接對全球人口造成影響。

所以早在13年前，品牌就推出了PBI系列，歷年來所發售的部分款項已籌集超過350萬美元，來幫助PBI組織拯救北極熊，對護生起了一點正面作用。當然，在未來的日子，我們更希望品牌能夠在護生上更積極，例如皮草的應用，又或是在監察上抽取鵝絨可以更進取一點，那麼作為消費者的我們就可以買得更安心。

地址：尖沙咀海港城G202店（2756 0368）

記者：何偉雄