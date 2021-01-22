蓮香樓家族成員非禮劍道女徒弟私處　上訴獲減刑兩個月

▲ 經營中環老牌茶樓蓮香樓的顏氏家族成員顏尊理。（資料圖片）

中環老字號茶樓蓮香樓顏氏家族成員兼劍道教練顏尊理，早前涉於辦公室內非禮劍道女學生而被判囚4個月，顏其後提出上訴，法官今（22日）頒下判詞，駁回有關定罪的上訴，但指案件的違反誠信程度不高，故將刑期下調至判囚兩個月。

涉案上訴人顏尊理（70歲）早前被控於辦公室內，藉詞按摩而非禮當時22歲的劍道女學生，顏經審訊後被裁定1項非禮罪成。

法官今於判詞中指出，原審裁判官已恰當地處理案中證據，上訴人的定罪並無不穩妥之處，因此駁回有關定罪的上訴。

但針對判刑的上訴，法官則不同意原審裁判官以被告行為涉違反誠信為由，而將量刑起點設於6個月的做法。法官認為本案並非一宗明顯的違反誠信案件，因為案發並非於劍道課堂期間，而兩人該次會面亦是事主主動提出，事主本來亦同意讓上訴人替她進行不牽涉性接觸的按摩，事主雖然份屬上訴人的學生，但卻不常上課，因此兩人的師生關係並不密切。

法官因此認為上訴人的違反誠信程度，不足以讓裁判官予以加刑，因此予以減刑至判囚兩個月。

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記者︰楊詠渝