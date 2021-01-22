警員省略記事冊及證詞不足構成妨礙司法公正　3警上訴得直脫罪

▲ 3名被告男警員鄧文祖（34歲）、女警員李軒賴（31歲）及男警長伍肇龍（44歲）。（資料圖片）

兩男一女警務人員於2016年12月在黃大仙截查及拘捕一名男子藏毒時，未有搜身，但在警員記事冊和供詞中指在男子褲袋內搜出毒品，經審訊後，3警被裁定作出傾向並意圖妨礙司法公正罪罪成。3人其後提出上訴，法官今（22日）頒下判詞，裁定3人上訴得直，撤銷定罪及判刑。法官指，警員省略記事冊及證詞內容的做法有商榷之處及絕不應重覆，但未足以構成虛假陳述及妨礙司法公正。

涉案3名上訴人為男警員鄧文祖、女警員李軒賴及男警員伍肇龍，3人原被裁定1項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪罪成，及被判監10星期，3人其後獲准保釋等候上訴。

控罪指，3人於2016年12月20日至2017年1月22日意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，即在有關蕭姓疑犯於2016年12月20日在九龍黃大仙下邨被捕一 案所作的證人口供，及警察記事冊口供中作虛假陳述。

法官於判詞中提到原審控方案情，指3人於2016年12月20日在九龍黃大仙下邨龍安樓外截查蕭，龍安樓外圍閉路電視鏡頭拍攝到，蕭從右褲袋中拿東西交給鄧，而左手則向後拋下一些東西入草叢，李其後在草叢中尋回物品。3人及後押送蕭上警車及駛回黃大仙警署，惟3人的警員記事冊及書面供詞中，均指當時鄧從蕭的右褲袋中搜出物品。

判詞續指，原審裁判官在分析案件時，認為鄧當時沒有搜出物品，另外兩名上訴人不可能沒有看見，而且3人在蕭拋下物品後，有作出反應，3人理應發現自己在警員記事冊及書面供詞作出的陳述是虛假。

惟法官在判詞中指，上訴人一方提出「搜查」一詞涵蓋對被搜查人士作出要求或指示，再由該人士交出物品，而不限於警員伸手搜出。上訴人亦依賴案發當晚黃大警署值日官的證供，指出警員可要求對方取出物品，再由警員檢查。

判詞續指，原審裁判官在作裁決時，沒有明言地分析「搜出」一詞的理解，而就住蕭把物品拋到草叢，法官分析閉路電視片段後，認為無法否定一項可能性，就是3人以為蕭意外地把物品跌在草叢。

法官在判詞中又指，3人記事冊及供詞省略了蕭拋下物品及由李拾回，這種做法有商榷之處及絕不應重覆，這亦使得警員記事冊及供詞內容不全面及不完整，惟從法理角度而言，這不足以令陳述變為虛假。



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記者：王仁昌