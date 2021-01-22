八旬老婦留院手握呼吸機喉亡　死因庭裁定死於不幸

▲ 死因裁判官今（22日）裁定死者死於不幸。（資料圖片）

八旬老婦2019年因血氧低而到伊利沙伯醫院求醫，及後需插喉及接駁呼吸機維生，期間護士聽到呼吸機響警報，發現老婦手握呼吸機喉管，老婦經搶救後不治。死因庭日前展開，死因裁判官今（22日）裁定死者因不適而自行移除氣道外的插管，導致心臟停頓，並裁定死者死於不幸。

死者袁燕芬（80歲）於2019年1月29日在伊利沙伯醫院離世。

裁判官黃偉權今裁決時指，死者於離世當天下午1時許，因不適而自行移除氣道外的插管，導致心臟停頓。裁判官又裁定，死者死前身體情況欠佳，患有肺炎、瀰漫性肺泡損傷及充血性心臟衰竭，而導致死亡的傷害則為氣道內插管移除後中止機械，終裁定死者死於不幸。

裁判官裁決時引述專家證人曾作供指，即使病人使用約束手帶，亦有機會出現無預計拔喉的情況，專家亦指出，使用呼吸機時需給予病人鎮靜劑，以減低病人因不適而自行拔喉的風險。

裁判官認為，治療死者的醫生有使用鎮靜劑，並因為鎮靜劑引起死者血壓低才停用，若堅持使用鎮靜劑，則需要為死者打強心藥，但死者有充血性心臟病，打強心藥或會令死者心臟負荷過重，引起心臟病。裁判官形容，是否使用鎮靜劑如「魚與熊掌的情況」，是醫生的臨床判斷，亦無證據顯示醫生訓練不足，情況並非工作系統有問題，故不會就此作出任何建議。

至於就死者的手被約束手帶綁住、仍有數吋可移動空間的情況，護士認為距離合適，過緊會導致血液不流通，若束縛病人至無法動彈，則會影響心理質素，裁判官認為，約束手帶的鬆緊也屬專業判斷，故不作建議。

裁判官又認為，即使有人長期檢察病床上的實時閉路電視，亦不會看見喉管鬆脫等微細情況，而且一般來說，病人口中的膠喉若有移位或不當，呼吸機會發出聲響及閃燈，故裁判官最終無就本案作出任何建議。

死因研訊早前聆訊期間，死者兒子梁振業曾供稱，他從醫生口中得悉，死者被發現手握喉管，梁質疑為何死者有手帶綁好，仍可以握到喉管。

而當日發現死者發生事故的護士何鴻進早前曾憶述，死者離世前2小時曾檢查過死者，當時並無不尋常，及後他突然聽到死者房間傳來呼吸機的警報響聲，即時趕到，發現死者昏迷，本應插入死者氣管的喉管，從死者口部脫落，死者攤開的手掌上有喉管，何形容死者當時「虛握」喉管。

何又供稱，他猜測若死者上身滑下，屈曲前臂，有機會可自行扯脱喉管，又指若死者刻意傾前，是有機會接觸到喉管。

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記者：林欣樂