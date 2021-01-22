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民俗舞團前成員涉以假單　呃社福機構元朗大會堂51萬元

社會 17:49 2021/01/22

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廉政公署今日(22日)落案起訴一名中國民間風俗舞蹈團前成員，控告他為一個社區活動採購服飾、道具及飾物時涉嫌使用虛假收據，向元朗大會堂管理委員會領取款項共逾51萬元。被告已獲准保釋，以待下周二(26日)在粉嶺裁判法院答辯。

被告魏鏗(51歲)，是一個中國民間風俗舞蹈團香港元朗潮僑英歌總會有限公司(英歌總會)的前成員，被控一項串謀使用虛假文書罪名。案情指，元朗大會堂管理委員會與英歌總會於2017年11月共組籌備委員會，籌辦一項計劃於2018年3月17日在元朗舉行的舞蹈表演。被告於案發時為英歌總會的成員，亦是該活動的教練以及上述籌備委員會的成員，負責採購服飾、道具及飾物。

控罪指被告涉嫌於2018年3月17日至4月10日期間，知道或相信一張印刷公司的收據及3張由一間被告所擁有的公司的收據屬虛假，而與該印刷公司東主串謀使用該等收據，意圖誘使某人接受它們為真的。

據報該4張收據涉及元朗大會堂管理委員會就該活動採購服飾、道具及飾物而支付的共逾51萬元。

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責任編輯：蘇文軒

廉政公署

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