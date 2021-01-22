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BNO方式申請入籍英國　湯家驊：一旦入籍失敗變成「永久移民難民」

政治 17:53 2021/01/22

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BNO 5+1簽證將於本月底接受申請。行政會議成員、資深大律師湯家驊在社交網站上撰文稱，放棄中國國籍，會在申請入籍他國起計，申請人會在一段長時間成為無國籍人士，最終未能成功入籍，更可能成為「永久性的移民難民」。

BNO問題引起雙重國籍問題，最近已有另一行會成員葉劉淑儀建議，取消循BNO方案取得英籍的港人，其中國國籍永久性居民身份，包括失去香港永久居民身份及選舉投票權，而港府官員則表示，會配合中央的反制英國措施。

湯家驊今日指出，香港永久性居民與香港居民，分別在於前者擁有選舉權、參選權及居留權，而根據《基本法》，永久性居民是主要建基於中國公民身分，以及在香港通常居住7年以上，又稱香港任何人，申請入籍外國是放棄中國國籍的表現，而中國與絕大部分國家一樣，不容許雙重國籍，故放棄中國國籍，就等同放棄永久性居民身分和權利。

至於如何界定，正式放棄中國國籍？湯家驊表示，中央及特區，過去執行《國籍法》時比較寬鬆，甚至要求作出法定聲明，才接受放棄國籍及永久性居民身份，「這是否間接容許，非香港居民行使選舉權，是一個嚴肅的政治問題。」

湯家又補充，在其他國家取得外國國籍，是必須居住滿一段時間，而放棄中國籍則由申請入籍他國起計算，所以申請人會在一段頗長時間，變成無國籍人士，如果最終不成功入籍，就可能成為永久性的移民難民，提醒需小心考慮。

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記者：陳宛彤

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