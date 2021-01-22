【確診大廈】袁國勇：佐敦金威廣場有垂直式傳播　所有C室單位居民須撤離檢疫

▲ 佐敦金威廣場有4個C室單位確診，港大專家袁國勇（中）今（22日）午到場視察。（黃傑偉攝）

新冠肺炎疫情未止，佐敦白加士街98號金威廣場今日（22日）再多3個單位爆疫，累計5個單位、共10人確診，當中4個單位同屬C室。衞生防護中心、屋宇署、環保署代表及港大微生物學系講座教授袁國勇今午到場視察，了解當中是否有垂直傳播。

袁國勇於視察後表示，金威廣場出現垂直式傳播，5C、6C、7C及17C單位均有確診個案，5樓A室亦受影響，建議大廈所有C座單位居民於今晚至明日內撤離。他解釋，懷疑大廈喉管有問題，以致煙囪效應，當病人洗澡時，暖空氣中的病毒可以經喉管向上升，如其他單位喉管破裂，有毒的空氣便會傳入單位。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，大廈目前有10宗確診個案，涉及5個單位，其中4個屬C室單位，包括5樓、6樓、7樓及17樓，牽涉9個個案。其中5C單位涉及6個個案，最早一宗個案為有源頭個案，於1月15日發病，其工作的油尖旺區清潔公司出現爆發，共有11宗個案，最早於1月13日發病。

其餘3層的C室單位，6樓及7樓分別有2宗個案，均無徵狀，於1月18日檢查呈陽性。17樓單位涉及1宗個案，於1月20日發病，但曾於1月17日接受檢測呈陰性，其後於1月20日再檢測始呈陽性。5A單位則涉及一名無徵狀患者，於1月20日取樣檢測呈陽性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午在記者會解釋，金威廣場早前已有2個單位確診，屬相同座向，惟今日再增3個單位確診，包括有2個單位屬同一座向，另一單位則與早前確診單位同層但不同座向，詳情即看【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅