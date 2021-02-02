【減肥大作戰】心痛客人減磅成功後狂吞食物　營養師冀助人擺脫減肥惶恐焦慮

▲ Kathy希望幫助大眾擺脫減肥時的惶恐與焦慮感，不做卡路里的奴隸獸，活得更快樂。

減肥期間，吃一口飯，吃一塊薯片也是罪過？節食減肥是不少港人的生活寫照，吳耀芬（Kathy）擔任營養師約20年，見過客人減磅成功後狼吞虎嚥，有人用盡方法也沒瘦過，亦有人強逼自己戒口，對食物產生恐懼。不少人也覺得減肥過程必然是痛苦的，她卻認為不必做卡路里的奴隸獸，減肥應是自然、舒服的，希望大眾身心健康，活得更快樂。

受父母影響踏上營養師之路

年幼時，眼見父親戒口致營養不良，Kathy決心修讀食物及營養科學。她憶述，父親30多歲已患類風濕性關節炎，惟道聽途說，胡亂戒口致日漸瘦弱，抵抗力不足，最終患肺結核病逝。看著父親身體轉差，她既心痛又疑惑：到底戒吃如此多食物是否有助改善病情，不同的人應怎樣吸收營養？

另一邊廂，母親則很緊張家人的飲食健康，重視食物質量，也經常試不同食物，不會獨沽一味。Kathy形容，母親就是自己的營養師，耳濡目染下，她的飲食亦趨多元化。凡此種種，讓她認定「營養師」為終生職業。

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難忘客人成功減肥後狼吞虎嚥

如果單教客人能吃甚麼，不能吃甚麼，易令人鑽牛角尖，可能更易導致飲食失調。我不想他們在數字上不斷打轉，而是希望他們身體、心理也在最佳狀態。

初入行時，Kathy努力為客人計算卡路里，助他們戒口。其中一名客人4個月減去約20磅，成績不俗，惟減肥成功後，對方在街上狼吞虎嚥地吃車仔麵，彷彿抑壓許久。目睹這一幕後，她不禁反思何謂減肥。後來，她進修成為心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。

▲ 營養師Kathy認為，減肥不能盲目戒口，不必做卡路里的奴隸獸，甚至可吃自己喜歡的食物。（黃建輝攝）

減肥不敢吃飯 活在惶恐焦慮中

近年斷食、生酮飲食、喝果汁或吃肉減肥等方法盛行，但若方法不當或壓力過大，很易弄垮身體，甚至引發情緒病。Kathy稱，有客人試過這些方法十次，乖乖戒口，最終也告失敗。不少人更有病態傾向，擔心多吃一些，就會立即變胖，對食物產生恐懼感：

他們不敢吃一口飯，覺得吃一塊薯片也是罪過。問我吃意粉是否比吃米粉肥，吃米粉是否比吃通粉肥。

Kathy指，若一直鑽牛角尖，忍得太久，很易演變為暴飲暴食：

可能一次過吃一打蛋糕，吃完就很內疚，因為內疚所以再節食；節食成功後，因為忍得太久而再吃；於是出現惡性循環：想『放監』，於是又開始暴食。最後他們活在惶恐、焦慮中，導致飲食失調。

面對這類情況，Kathy不會給他們餐單，而是為他們進行心理輔導，希望調整他們焦慮、內疚心態：「讓他們對飲食有正確觀念，不用怕進食正常的食物，麻木戒口，成為卡路里的奴隸獸。」

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減肥不一定痛苦 勿盲目戒口

她慨嘆，不少客人覺得減肥過程必然是痛苦的，但其實不然。因察覺到生活和體重失衡，去年5月Kathy開始減肥大計，重整生活步伐及飲食習慣。期間她沒有節食，而是採用自然、循序漸進、舒服的減肥法——維持一日三餐，照吃最愛的自助餐、薯片、甜品，每月平均減去5磅；經過半年努力，最終由130磅減至112磅，在12月成功瘦身。

吃薯片時，她會細味咀嚼，享受進食帶來的滿足感，強調減肥也可選擇自己喜歡的食物， 不用盲目戒口、瘋狂看食物標籤，令自己很大壓力：

為減肥而減肥是一個很錯的觀念，難道為了體重、數字，戒口戒一世嗎？左計右計真的很痛苦。減肥不只是減肥，而是要建立一個滿足、健康、平衡的生活和飲食習慣。

惟她指出，不少港人也處於亞健康（身體處於疾病與健康之間）的心理狀態，約佔70-80%人口，是最需要輔導的一群。身兼營養師及輔導員的Kathy，希望幫助大眾減肥的同時，身心健康，亦能清除思想上的盲點，生活得更快樂。

關於營養師Kathy自身的減肥經歷及貼士，請看【下一頁】

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記者：黃泳欣