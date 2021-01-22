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【油麻地禁足】袁國勇指封區可登記居民電話以再作檢測　承認時機難以拿捏：永遠都是愈早做愈有用

社會 19:09 2021/01/22

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被問到如現在才實施「禁足令」是否太遲，港大微生物學系講座教授袁國勇直言：「永遠都是愈早做愈有用」。（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情持續，油麻地、佐敦一帶更持續爆疫，消息指，港府正研究向油麻地、佐敦一帶指定檢測區居民實施「禁足令」，居民要有新冠肺炎病毒陰性檢測證明才可離開該區。被問到如現在才實施「禁足令」是否太遲，港大微生物學系講座教授袁國勇直言：「永遠都是愈早做愈有用」，但又形容時機是很難拿捏，因要「肯定有問題才會採取更有效措施，但又會影響居民生計」。

袁國勇今（22日）晚上到佐敦白加士街98號金威廣場視察後見記者，被問到「禁足令」詳情，袁表示不知道具體執行情況，他解釋封區可確認居民是否已完成檢測：

大家都明白到當居內愈來愈多個案時，的確有需要進行一些更嚴謹的措施，如強制檢測一幢樓，你不知道到底有多少人檢測了，可能會有走漏，於是我們要進行一些更嚴謹的措施，來肯定多個案的區內大廈居民真的檢測了。

他又指，封區應可登記區內所有居民電話及身分證號碼，以肯定他5日或14日後可再檢測

多個案的地區內居民不應只作一次檢測，「因大家知道有潛伏期，故可能再多一兩日要檢測」

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記者：鄧凱文

 

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