郭富城連續第三年任電影節大使 　影帝城城：盼觀眾會重回戲院

▲ 郭富城再任電影節大使。

香港國際電影節今日公布影帝郭富城連續第三年擔任電影節大使，同時由知名平面設計師陳華雄爲今屆創作主題設計，著名時尚攝影師KAON拍攝全新宣傳造型照。



郭富城貴為香港電影金像獎及台灣金馬獎雙料影帝，去年參與演出的《麥路人》亦有口皆碑。去年疫情陰霾下城城更不遺餘力，為一眾受影響的舞蹈員及電影幕後工作者舉行一場免費網上慈善音樂會，贏得讚譽。



郭富城表示：「我衷心期待疫情盡快過去，各行各業早日得見曙光，特別是電影多加開拍、戲院重開。」

對於今年電影節再啟動，他表示：「我很榮幸再次擔任香港國際電影節大使，為推廣電影出一分力。因疫情關係，今屆電影節將首度以實體與網上混合模式舉行，我相信觀眾對能重回戲院將深感雀躍，同時能在網上享受電影節的全新體驗，更感雙重興奮。」

▲ 香港國際電影節海報。

另，第45屆香港國際電影節(HKIFF45)的主題設計,由知名平面設計師陳華雄 (Frank CHAN)操刀。

Frank曾為杜琪峯、徐克、姜文、葉偉信、陳木勝等知名導演的作品創作電影海報。本屆電影節的主題設計包含兩個主要的原素：候鳥燕子及電影拍攝常用的收音咪。

Frank說：「燕子為香港常見季候鳥之一，每年在南半球度過寒冬後，春季歸來繁殖。我希望這個主題設計可以傳達一個正面訊息：香港電影愛好者就像歸家的鳥兒一樣，在經歷了迷茫和沮喪的一年後，懷抱新生的希望重返電影院。」



HKIFF45將於2021年4月1日至12日期間，首度以實體與網上混合模式舉行，為觀眾帶來多重觀影及節目交流的新體驗。