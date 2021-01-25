【疫症焦慮】8歲男童擔心病毒現潔癖　精神科專科醫生：去年8月至今情緒個案增逾兩成

▲ 精神科專科醫生林美玲指去年8月至今情緒個案增逾兩成。 （陳國峰攝）

疫情持續逾一年，港人對抗這一場硬仗經歷了反覆的疫情，本以為疫苗的出現能為根治新冠肺炎帶來曙光，豈料疫苗的效能成疑，港人的心情隨著這些消息像過山車般起伏，面對世紀疫症原以為這只是成人與病毒的戰爭，誰想到小朋友的情緒也因為家長的緊張表現而受到困擾。

8歲的德仔去年2月開始焦慮的情況，期間曾因與13歲的姐姐玩耍時，不小心將飛沫噴到電腦鍵盤上，當時他與姐姐利用酒精擦拭鍵盤，但想到母親曾說液體流進電器會爆炸，他當夜失眠，總凝著家中會爆炸；而且德仔的日常生活害怕病毒的程度要每隔10分鐘洗手一次，雙手洗到又紅又腫，同時十分害怕別人觸碰他的身體，當焦慮的情況持續4個月後，父母因而帶他尋求精神科醫生的治療。

醫生透過傾談和繪畫等方法了解德仔後，診斷德仔患有輕微的焦慮症，原來德仔的父母抗疫期間搶物資的行徑；教導他病毒十分危險；不要亂碰外界事物等的緊張情緒無形中影響了德仔。因為父母作為小朋友的安全感來源，父母的情緒也會傳染小孩，當父母表現出「如臨大敵」時，德仔接收到的訊息便是「世界很危險」、「四周很不安全」等，所以當「爆炸」事件發生，德仔恐慌的事情呈現在眼前，便引爆他的焦慮情緒。

再者，因為疫情嚴峻，家人甚少讓他外出，而且當時學校暫停面授課堂，德仔長時間在家，平日接收資訊的途徑只有透過姐姐、傭人和電視，適逢正值社會運動發生，電視畫面充斥暴力事件，令德仔認為「世界很危險」的感覺加劇，所以當醫生讓他繪畫時，便畫出警方水炮車噴水的場景。經過4個月的會診後，德仔便不再失眠，潔癖的習慣亦得到改善，雙手不會洗到又紅又腫，其焦慮情況亦得以舒緩。

▲ 德仔畫出警方水炮車噴水的場景。（林美玲提供）

除了德仔以外，在職媽媽在抗疫期間情緒同受困擾，因為在家工作的同時，亦需要照顧其患有過度活躍症的小孩，督促其學業，心力交瘁之餘仍要面對孩子經常被老師投訴上課時只顧按鍵盤、欠交功課等批評，港媽只懂喝罵小朋友，卻換來他更凌厲的哭聲，令港媽感壓力倍增。

向精神科醫生請教後，不再只注重孩子的學業，反而多與孩子進行共同感興趣的活動，多培養親子時間，不再動輒喝罵，專家教路因為患有過度活躍症的孩子未必理解母親責罵的原因，但面對母親兇惡的表情，令小孩只會對世界產生恐懼，覺得世界很可怕。

學童的壓力不是小學生的專利，中學生亦會出現。去年10月中，時值中四生的Amanda，因肚痛、頭痛、頭暈等病徵，自以為患上新冠肺炎，由一星期缺席1日課，變到一星期缺勤2至3日，檢測雖發現屬虛驚一場，但面對學業的脫腳，令Amanda更感壓力，病情更為嚴重，只好向精神科醫生求助，推斷為患上焦慮症，原因是疫情期間其生活作息不被約束，開學後，規律的生活令其感到壓力，情緒反映在身體上，因而出現肚痛、頭痛和頭暈。

面對世紀疫症，受情緒困擾的個案上升，精神科專科醫生林美玲表示，自去年8月中至今，情緒受困的個案多了二至三成，而去年開學期間學童求助個案特別多，疫情令面授課堂停擺，要幫助小朋友重新適應學校紀律的生活，林美玲建議家校合作增加子女上學的誘因：

家長應為子女建立作息時間表，訂立電子屏幕的使用時間，限制其娛樂、遊戲的時間，令小孩留在家中的誘因減少；而學校亦可減少不必要的課業，不要一開學便安排考試測驗，增加學童上學的動力。

小孩患上焦慮症原來有跡可尋，林美玲表示，患上該病的小朋友一般較「痴身」，經常跟隨父母尋求更多的安全感，亦會出現免疫力低的情況，如嘔吐、頭暈、發燒等病症。

當日常出行被限制時，莫說只有小朋友不懂處理情緒，很多時候連成人的情緒健康亦出現問題，林美玲教路成人若要幫助小朋友走出情緒困境，首先要處理自己的情緒問題，留意身體響起警號：

我們大人幫小朋友前，都要先幫自己，如不知道自己的情緒出現問題，自己亦不是一個好的位置去幫助小朋友，留意自己有沒有失眠、身體感到疲倦、肌肉繃緊、不想見人，以及對平時喜愛的活動亦失去興趣。

她又建議每日運動、均衡飲食，對維持健康情緒亦有幫助。

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記者：陳麗娜