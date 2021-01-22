【寒冬暖身】入冬天氣凍歎雞煲羊腩煲可保暖？　中醫拆解4大暖身食物宜忌

▲ 天氣凍吃雞煲羊腩煲等是否可保暖？中醫會為大家拆解4大暖身食物宜忌。

近日氣溫不時驟降，在寒冷天氣下除了「烚吓烚吓」打邊爐外，最適合就是吃一些保暖食物暖暖身，譬如雞煲、羊腩煲、糯米飯及酸菜魚等。不過註冊中醫師陳泳豪認為，這類食品雖然有暖身功效，但並非所有體質適宜進食，要小心選擇。

▲ 冬天容易手腳冰冷，中醫指主要有兩種成因，可分別進食不同食材補暖。（iStock圖片）

入冬天氣寒冷，容易造成手腳冰凍，蘇安莎中醫診所中醫師陳泳豪就認為，可針對兩種成因而吃不同的食材補暖。

手腳冰凍第一個成因是陽氣不足，即體內熱能不足，身體就會怕冷，這類人士可選擇羊肉作食療，或飲生薑紅糖水，同時要注意多保暖。

第二個成因就是氣虛或氣滯，即使陽氣足，但礙於氣血運行差，令陽氣不能運送至四肢。陳醫師說這類人士多數是軀幹不冷，但手腳冰冷，建議可飲用補氣的紅參紅棗杞子茶，或是疏肝理氣的陳皮玫瑰花茶。

▲ 註冊中醫師陳泳豪（被訪者提供）

「天氣凍更應盡量避免吃生冷寒涼的食物，如沙律、刺身及蔬菜汁等等，其次要避免吃非當造的食物，如冬天不應吃西瓜或冬瓜等，增加寒氣。」而每逢入冬也大受歡迎的雞煲及羊腩煲等食物，雖然有助暖身，但陳醫師說並非每種體質人士也適合，進食前應先了解清楚自己體質，以免造成反效果。

1.雞煲

主要材料有雞、辣椒、花椒及八角等，中醫認為雞有補益氣血的作用，可紓緩體虛造成的乏力及頭暈，而配料性味屬辛溫，可驅寒暖胃，適量進食能改善怕冷、氣血循環不佳的情況。

不過雞煲一般偏辛辣，易損脾胃，造成口乾口苦、生暗瘡、便秘及口舌生瘡等上火症狀，亦有發散出汗作用，使皮膚腠理打開，如吃後沒注意保暖，反而更易感染風寒。

▲ 陳醫師不建議用雞煲湯底打邊爐，因湯的油份及鈉也過多，且湯有辣椒相當辛辣，會影響健康。（資料圖片）

陳醫師指氣血虛弱、陽虛及虛寒體質人士適宜吃雞煲，這類人通常面色偏白、容易頭暈及氣短，但應少油少辣，以免對脾胃造成太大負擔。

相反，若有濕熱或陰虛體質、容易上火及年過50歲人士都不宜進食，否則會陽熱過盛或上火。如平日已有腸胃病問題，甚至會令病情惡化，嚴重者有機會出現劇烈胃痛、嘔血或屙黑糞等，應避免食用。

▲ 吃雞煲時可配搭能消滯的酸梅湯，或在餐後 1 小時進食適量雪梨，要連皮吃，可潤肺理氣，有助紓緩對肺臟影響。（iStock圖片）

2.羊腩煲

中醫認為羊肉具有「補體虛，祛寒冷，溫補氣血；益腎氣，補形衰，開胃健力」作用，可改善容易疲倦、腰痠無力及夜尿等情況，並有驅寒、暖身及減少患上風寒等作用。

▲ 進食羊腩煲要注意配合天氣變化，如在氣溫暖和日子進食，有機會引起上火症狀。（資料圖片）

羊腩煲較為進補，適合氣血虛弱、虛寒體質人士食用，可改善氣血循環、紓緩乏力、無精神及易疲勞等情況。如大病、手術或產後適量進食，亦有助氣血回復。

但肉類本身較難消化，進食羊腩煲後或會消化不良、滯食及腹脹，而且羊肉屬溫性，如配搭辛辣調料烹調，有機會溫熱過度，形成上火，體質濕熱或脾胃虛弱者不宜食用。

陳醫師補充，患有炎症或慢性疾病的人，如高血壓、肝炎或癌症患者，更應避免進食羊腩煲，因為進補會助長病邪，令病情惡化。

3.糯米飯

糯米性味偏溫熱，有補中益氣、健脾暖胃功效，亦可保持身體和暖。體質寒虛者，即常因體虛而出淡汗、因血虛而易頭暈、因脾胃虛寒而易肚瀉等人士皆適宜食用，而糯米亦是進補食物，也適合病後、產後及手術後人士食用。

▲ 生炒糯米飯一般較油膩，糖尿病、高膽固醇等長期病患者不應過度進食。（資料圖片）

陳醫師亦提醒，糯米消化速度快，但亦是人體不能完整消化的食物，故很容易造成短時間內血糖急劇變化，增加消化系統負擔，建議可配搭有助消化的烏龍茶飲用。

與羊腩煲類同，體質燥熱、有消化道炎症者，以及三高患者都不應食用。有骨傷痛症者亦要避免，因糯米性質黏滯會阻礙散瘀消腫，影響康復進度，甚至加重疼痛。

長期或過量食用糯米，更會加重腸胃負擔，出現如胃痛、胃脹等情況。

4.酸菜魚

中醫認為魚類多屬於味甘性平，不寒不熱，適合大部分人士食用，而酸菜則由芥菜醃成，屬性偏辛溫，有開胃消食及驅寒之用。不過由兩者合成的酸菜魚，則屬高油、高脂及辛辣，會刺激脾胃，容易造成脾胃虛弱，影響氣血，造成體內聚濕。

▲ 中醫提醒應避免在春天進食酸味食物，否則會阻礙肝氣疏洩，令肝氣過旺，抑制脾胃功能。（資料圖片）

體質寒虛者可以小量食用，以助驅寒。但由於酸菜是醃製品，含大量草酸及鈣，會增加腎結石風險。長期食用醃製食物亦有機會致癌，應考慮其他較清淡的煮魚方法。

他亦推介一款清火降脂茶，可配搭酸菜魚進食。先將10朵甘菊花及10片乾山楂，以細火煮10分鐘後，再加入5克普洱茶，待涼後最後加入兩湯匙蜂蜜攪拌即成，有助清熱袪火。

記者︰黃依情