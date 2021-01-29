【育兒心得】爸媽要打開孩子心窗　社工教路善用「溝通五嘗法」

▲ 善用「溝通五嘗法」打開孩子的心窗，父母能終生享受這些親密的時光。（istock圖片）

「你寫了這麼久，怎麼才寫了五個字?」、「你明天去旅行只准帶三文治。」以上的語句，在匆忙間我們都可能曾經和孩子說過。

但如果配偶對你說：「你在廚房整個下午了，到現在才炒好一個菜？」，或者上司對你說：「你這個計劃我只准你安排一個人協助，不能再多。」大家的感覺又會如何呢?

指責或命令式的說話，容易讓孩子感到挫敗。只要家長嘗試改變溝通模式，便能夠維繫和諧及健康的親子關係。我們嘗試瞭解一下和孩子的「溝通五嘗法」吧 !

嘗試欣賞

曾有家長跟我說，「讚」小朋友是一件苦惱的事情，例如：「孩子每天都令我很勞氣，做甚麼事情都要三催四請，讚他只怕會寵壞他」。其實「讚」不應局限於孩子的「叻」及「乖」的行為，孩子的付出及努力更值得欣賞。家長宜多留意小朋友的品格和處事特質，以欣賞取代責備及埋怨。例如孩子做功課花的時間很長，但他寫字很用心，家長可以欣賞孩子用心的態度。

嘗試分享

要建立正面快樂的家庭氣氛，家長可以鼓勵孩子分享自己的想法，並表示有興趣聆聽孩子的心聲，例如「媽媽很想聽聽你的想法」、「你的想法很有趣，請你再說多一點」。當孩子覺得自己的想法被重視時，他們會更願意表達自己的內心世界。

嘗試聆聽

當孩子鬧情緒的時候，大家很容易急於說道理或教導孩子正確的行為，往往忽略聆聽孩子的想法。試想想，在你工作不如意的時候，上司不斷責備你工作表現欠佳，然後不住說你應該要如何做要怎樣做，你會有甚麼感覺呢？家長可以先聆聽及了解孩子當時的感受，給予分享的時間。這樣，孩子感到被接納及明白，他們會更願意跟父母溝通。

嘗試投入

在陪伴孩子時，家長如果表現得更投入，孩子也會更愛和你相處。投入除了是付出時間外，更重要是全神貫注於與孩子相處時間。例如不玩手機、不看雜誌，全情投入與孩子玩及傾談。這種投入可以建立你跟孩子之間的親密感！家長可以每星期跟孩子計劃家庭活動，例如製作小食、踏單車、到郊外玩等，並準備好你的心神全情參與。

嘗試細味

在餐廳的飯桌上，都可以看見不少家長及小孩都是「機不離手」，各自專注於自己的電子屏幕上。然而，專注與孩子在餐桌上用膳的時光，不是更開心嗎? 孩子瞬間長大，好好珍惜和品味陪伴他們的時間，是父母最美麗的記憶和成就。

善用「溝通五嘗法」打開孩子的心窗，父母能終生享受這些親密的時光。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工 夏嘉怡姑娘