  • 18°C
香港時間 : 2021124日 (週日) 19:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太平紋身店】吳綺莉隨年月悟透珍惜眼前人　不寄望即與女兒修補關係：不會去多想

娛樂 18:21 2021/01/24

分享：

熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

吳綺莉明白親情可貴。

吳綺莉有份參演ViuTV新劇《太平紋身店》，她在劇中演背負著不愉快的童年畫廊老闆。在現實中，吳綺莉於單親家庭長大，近日她才與37年沒見面的老父再度聯繫，父親的來電令其感到窩心，她更冀望父女可團聚。

現年47歲的吳綺莉可說嘗盡人生不少離合，接受TOPick專透的她表示，現在更覺得親情的可貴：「年青時不看重親情及友情，現在要活在當下，珍惜身邊擁有的。」

說到女兒卓琳，吳綺莉明白沒法強求去修補關係，她說：「就由她自己闖下吧。」

【為母則強】黎燕珊為空姐長女溫馨慶生 單親媽媽子女成才苦盡甘來

（黃建輝攝）

吳綺莉過足戲癮

吳綺莉於ViuTV劇集《太平紋身店》裡一人分飾兩角，飾演孖生姊妹白玫及茉莉，當中姊姊「白玫」患有妄想症，吳綺莉直言拍攝此劇過足戲癮。

她說：「劇裡爸爸是俠盜一名，兩姊妹自小被訓練做大盜，而姊姊自小已養成一種病態，喜歡自言自語，活在自己世界當中，所以很多時候我對著機器或者空氣說對白，感覺幾有趣。」

吳綺莉於劇裡一人分飾兩角。

寄情園藝有所領悟

說到最難忘的場面，吳綺莉說：「其中一場戲講述我於夜晚推著輛椅奔跑，而輪椅上放著一具屍體，還要很開心地奔跑，自己想著也感覺變態，加上我不習慣穿高跟鞋跑步，拍攝時都吃力。」

雖然角色帶點神經質，幸而吳綺莉未有感到難以抽離：「因為角色很癲狂，根本不像現實的人物，所以不難抽離，反而上次於《理想國》演的母親角色很真實，監製說若果拍足兩個月，怕我抽離不到。」

說起精神健康這問題，港人於疫情下面對不少壓力，吳綺莉兩年前愛上栽種植物，於家裡的花園種花、檸檬及茄子等蔬果，打理植物可舒壓外，亦令她有所頓悟。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

吳綺莉說「植物於冬天會凋謝，然而夏天又會重生，另外某次掛10號風球，我家門外那棵樹被吹到彎下，但颱風過後它又聳立起來，我覺得人類應該向植物學習。」

她續說：「植物那種生生不息，無論棵樹又好，蕃茄又好，任何環境下它們都是同一模樣，沒有任何的情緒，所有事也順其自然。」

【單親媽媽】何婉盈教女兒理財不可做月光族　憶亡父遺憾未能報答親恩【有片】

吳綺莉跟父親的合照。（取自微博）

珍惜當下向前看

從栽種植物中有所啟發，近日她亦領悟到親情的可貴。於單親家庭長大的吳綺莉，父母於其1歲時離婚，已經37年沒見面的爸爸早前致電給她，令吳綺莉感到窩心。

她說：「感覺開心，有個親人打電話慰問你，當然是一件開心事，特別是長大後對家人或朋友的感覺，跟十多廿歲時不一樣。以前不懂珍惜身邊的同學，不會珍惜大家見面的時光，當你長大後跟舊同事、朋友重遇時會感覺開心，始終大家相識多年，何況那個是你的親人。」

問到是否已放下過去，修補父女關係？吳綺莉說：「不需要修補吧，我不愛回望過去，覺得我們要活在當下，珍惜現在擁有的。」對於父親，她沒有半點怨恨：「我不會怪責人，怪任何人也沒意思，只是感恩跟爸爸再度聯繫。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

看透緣份散聚

吳綺莉想與老父重聚，可惜77歲的父親現在居於美國，疫情下暫時難以相見：「我叫他回來香港，不過他居於美國30、40年，擔心會不習慣。他跟我說連墓地也買了，我開玩笑說你葬到那麼遠，怎算？他打算將來賣掉房子然後入住老人院，我叫他倒不如返來香港住。」

近幾年吳綺莉與女兒卓林的關係時有起伏，兩母女已近半年沒聯繫，說到修補跟女兒的關係，吳綺莉豁達表示不再強求：「這是相向的，順其自然吧。讓她在外面闖闖，她想回家時就自然返來，我不會去多想了，好多事情也難以預計，就如今年的疫情一樣。」

服飾： Valentino@I.T.、Alexander Wang@I.T.

記者：游艾維

同場加映：姜濤專訪

相關文章

【太平紋身店】周秀娜為劇集學用日本武士刀　親身戲武打戲顯身手
15:14 2021/01/21
【太平紋身店】周秀娜為劇集學用日本武士刀　親身戲武打戲顯身手
【太平紋身店】駱振偉譚凱倫再合作　為劇情各自獻出人生第一次
15:01 2021/01/19
【太平紋身店】駱振偉譚凱倫再合作　為劇情各自獻出人生第一次
【太平紋身店】黃德斌與姜濤首次合作演父子　無懼跳出舒適圈外闖：無得驚！
17:19 2021/01/18
【太平紋身店】黃德斌與姜濤首次合作演父子　無懼跳出舒適圈外闖：無得驚！
吳綺莉 成龍 娛樂人物職業 演員 電視劇 家庭關係 爸媽心聲 單親家庭 疫情 美國

最高瀏覽

【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
13:20 2021/01/23
【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
12:03 2021/01/23
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
17:53 2021/01/22
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】