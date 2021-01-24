【太平紋身店】吳綺莉隨年月悟透珍惜眼前人　不寄望即與女兒修補關係：不會去多想

▲ 吳綺莉明白親情可貴。

吳綺莉有份參演ViuTV新劇《太平紋身店》，她在劇中演背負著不愉快的童年畫廊老闆。在現實中，吳綺莉於單親家庭長大，近日她才與37年沒見面的老父再度聯繫，父親的來電令其感到窩心，她更冀望父女可團聚。

現年47歲的吳綺莉可說嘗盡人生不少離合，接受TOPick專透的她表示，現在更覺得親情的可貴：「年青時不看重親情及友情，現在要活在當下，珍惜身邊擁有的。」

說到女兒卓琳，吳綺莉明白沒法強求去修補關係，她說：「就由她自己闖下吧。」

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▲ （黃建輝攝）

吳綺莉過足戲癮

吳綺莉於ViuTV劇集《太平紋身店》裡一人分飾兩角，飾演孖生姊妹白玫及茉莉，當中姊姊「白玫」患有妄想症，吳綺莉直言拍攝此劇過足戲癮。

她說：「劇裡爸爸是俠盜一名，兩姊妹自小被訓練做大盜，而姊姊自小已養成一種病態，喜歡自言自語，活在自己世界當中，所以很多時候我對著機器或者空氣說對白，感覺幾有趣。」

▲ 吳綺莉於劇裡一人分飾兩角。

寄情園藝有所領悟

說到最難忘的場面，吳綺莉說：「其中一場戲講述我於夜晚推著輛椅奔跑，而輪椅上放著一具屍體，還要很開心地奔跑，自己想著也感覺變態，加上我不習慣穿高跟鞋跑步，拍攝時都吃力。」

雖然角色帶點神經質，幸而吳綺莉未有感到難以抽離：「因為角色很癲狂，根本不像現實的人物，所以不難抽離，反而上次於《理想國》演的母親角色很真實，監製說若果拍足兩個月，怕我抽離不到。」

說起精神健康這問題，港人於疫情下面對不少壓力，吳綺莉兩年前愛上栽種植物，於家裡的花園種花、檸檬及茄子等蔬果，打理植物可舒壓外，亦令她有所頓悟。

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吳綺莉說「植物於冬天會凋謝，然而夏天又會重生，另外某次掛10號風球，我家門外那棵樹被吹到彎下，但颱風過後它又聳立起來，我覺得人類應該向植物學習。」

她續說：「植物那種生生不息，無論棵樹又好，蕃茄又好，任何環境下它們都是同一模樣，沒有任何的情緒，所有事也順其自然。」

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▲ 吳綺莉跟父親的合照。（取自微博）

珍惜當下向前看

從栽種植物中有所啟發，近日她亦領悟到親情的可貴。於單親家庭長大的吳綺莉，父母於其1歲時離婚，已經37年沒見面的爸爸早前致電給她，令吳綺莉感到窩心。

她說：「感覺開心，有個親人打電話慰問你，當然是一件開心事，特別是長大後對家人或朋友的感覺，跟十多廿歲時不一樣。以前不懂珍惜身邊的同學，不會珍惜大家見面的時光，當你長大後跟舊同事、朋友重遇時會感覺開心，始終大家相識多年，何況那個是你的親人。」

問到是否已放下過去，修補父女關係？吳綺莉說：「不需要修補吧，我不愛回望過去，覺得我們要活在當下，珍惜現在擁有的。」對於父親，她沒有半點怨恨：「我不會怪責人，怪任何人也沒意思，只是感恩跟爸爸再度聯繫。」

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看透緣份散聚

吳綺莉想與老父重聚，可惜77歲的父親現在居於美國，疫情下暫時難以相見：「我叫他回來香港，不過他居於美國30、40年，擔心會不習慣。他跟我說連墓地也買了，我開玩笑說你葬到那麼遠，怎算？他打算將來賣掉房子然後入住老人院，我叫他倒不如返來香港住。」

近幾年吳綺莉與女兒卓林的關係時有起伏，兩母女已近半年沒聯繫，說到修補跟女兒的關係，吳綺莉豁達表示不再強求：「這是相向的，順其自然吧。讓她在外面闖闖，她想回家時就自然返來，我不會去多想了，好多事情也難以預計，就如今年的疫情一樣。」

服飾： Valentino@I.T.、Alexander Wang@I.T.

記者：游艾維

同場加映：姜濤專訪