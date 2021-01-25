【愛妻號】麥包夫妻外表平凡憑內在美成佳偶　麥長青結婚22年感激愛妻陪走高山低谷

▲ 麥包與太太林孜結婚逾20年，平實而幸福。

53歲老戲骨麥長青（麥包）遇上事業低潮期，但他相信機會是留給有準備的人，正努力學習新事物，尋找新機會。麥包能堅定向前，全靠妻兒背後力撐。他罕談兩夫妻的愛情觀，縱然兩夫妻其貌不揚，但彼此的家庭觀念相近，愛妻願意全心照顧一對子女多年，他才能專心發展不同事業。

麥包與太太林孜（Allison）於1999年結婚，即將踏入22年。很多夫妻相處一久，感情會由愛情轉為親情，麥包以粗豪的聲線談起愛妻時，仍流露出絲絲愛意。

▲ 麥包一家四口坦承相對，沒有秘密。（相片由受訪者提供）

麥包︰太太的內在美都是我想要

性格穩重的麥包，年少時拍拖次數不多，一直以「搵老婆」的心態去尋覓對象，並希望另一半的價值觀、家庭觀和世界觀與自己相近，才能減少爭執攜手向前。「我和一個人拍拖，我不會想與她分開。」有朋友希望為麥包和Allison做紅娘，遂介紹二人認識，但3年後才正式拍拖，8個月即閃婚。麥包坦言二人都是外表平凡，慢慢了解後才認定大家。

我們的外表都不能吸引對方，不是大家想要的外表，但3年間我們常在聚會中見面，我看到這個人，除了外表，都是我想要的，包括待人接物、對家庭的感覺。

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婚後三年抱兩 60歲後才拍拖

二人想盡快生小朋友建立家庭，將拍拖的時間放在60歲後，故婚後不久即三年抱兩，誕下女兒麥淳琳和兒子麥振瑋湊成一個「好」字，現分別20歲和18歲。Allison自此專心相夫教子，成為麥包背後最強的支援。

近22年的婚姻保鮮不容易，麥包認為夫妻關係單是親情並不足夠，最重要有愛，其次是包容雙方的缺點，懂得欣賞對方。

▲ 麥包其貌不揚，但對太太一片情深。（黃建輝攝）

丈夫不浪漫︰但我一直在身邊

麥包為人勝在敦厚、實幹，但並不浪漫，不懂得製造驚喜，買禮物都寧願問清楚對方意見，都好過買錯，幸好太太並不介懷。

我買禮物會直接問她︰『我會買甚麼，你要不要？』我驚買錯會被責罵，我又不是好有錢，買錯要買過另一份，也沒有意思。我曾坦白對她說，『浪漫與驚喜，我不能給你，但我能一直在你身邊，不會變。』

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盼上雪山陪妻看夕陽

口說自己不浪漫，其實麥包都有浪漫的想法。現年52歲的麥包距離拍拖年齡只剩8年，已開始計劃「拍拖行程」，與太太租露營車作全中國自駕遊。

車內有齊設備和廚房，去一些我們未去過的地方，例如敦煌、新疆、雲南，甚至上雪山，與太太一起看夕陽。只要她在我身邊，就此離去到另一世界，我也無憾。

今天不知明天事，有曾後悔錯過情侶的青蔥歲月？麥包斷言從沒後悔，選擇了建立家庭，難免要作出犧牲，現階段最重要是養大子女，「之後上天叫我回家，我就回家吧。」

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教子女拍拖不能玩弄感情

女兒快將大學畢業，兒子也成為大學生，隨時拍拖要見家長。麥包對子女的拍拖條件好簡單，只要求子女清楚自己想法，但絕不容許玩弄感情。

只想找個伴？還是找一個終身伴侶長相廝守？其實（緣份）要來都阻不了，但目標一定要清晰。

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記者︰林綺玲

場地︰Blankslate Kitchen