政府續為的士小巴渡輪員工提供免費檢測　為期兩星期

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署今日（22日）公布，將由星期一（25日）起，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪新冠肺炎自願檢測服務。新一輪免費自願檢測服務為期兩星期。五個專屬檢測中心的地址、開放日期及時間表列如下：

地區 檢測中心 地址 開放日期 開放時間 香港島 林士街停車場 上環林士街2號8樓 2021年1月25日至2月7日 星期一至五 •上午10時至晚上8時 星期六及日 •上午10時至下午4時 九龍 黃大仙公共運輸總站停車場 黃大仙黃大仙道 (黃大仙道及沙田坳 道交界) 新界 葵芳停車場 葵涌葵義路19號7樓 元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處 元朗德業街 大嶼山 港珠澳大橋香港口岸公共運 輸交匯處 東涌順匯路港珠澳大橋香港口岸地下 公共運輸交匯處（近大嶼山的士站） 2021 年1月28及29日 上午10時至晚上8時

資料來源：政府新聞處



的士及公共小巴司機可於明日（23日）起在運輸署專設的網上預約系統（https://covidtest.td.gov.hk）登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。完成預約後，系統會顯示確認預約頁面，並會發放手機短訊確認預約日期和時間、檢測中心名稱及預約編號。



已預約之的士及公共小巴司機需帶備用於預約的香港身份證正本、有效之的士司機證或公共小巴司機證及確認預約短訊，於其預約時段前往揀選的檢測中心。

完成檢測之的士司機會即場獲發「的士司機參與檢測名牌」，的士司機可將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。



至於本地渡輪營辦商的僱員，渡輪營辦商已通知其員工於1月25日至28日期間，於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。



運輸署強烈呼籲的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員積極參加檢測，以協助保障公眾健康，減低社區傳播的風險。

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責任編輯：陳梓蔚