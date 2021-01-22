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【確診大廈】油尖旺區單日錄26宗個案　君傲灣帝欣苑現病例

社會 22:41 2021/01/22

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熱門 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增61宗確診個案，包括6宗輸入個案、55宗本地個案，33男28女，年齡為5至90數，其中有26宗涉源頭不明感染，至今累計9,929宗病例。

衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，油尖旺區繼續成為最多人確診的地區。

港島

東區（5宗）

  • 筲箕灣耀東邨耀富樓
  • 鰂魚涌新威園A座（2宗）
  • 柴灣新翠花園3座；觀塘安達邨禮達樓
  • 柴灣悅翠苑

中西區（4宗）

  • 西營盤華麗都會酒店
  • 西營盤華麗都會酒店；大嶼山東涌海堤灣畔3 座
  • 西營盤皇后大道西155 號
  • 西營盤華大盛品酒店

九龍

油尖旺區（26宗）

  • 深水埗大南街260號
  • 深水埗桂林街95號
  • 油麻地炮台街35號
  • 油麻地祥興大廈
  • 油麻地寶倫大廈
  • 油麻地正康大樓
  • 油麻地廣東道816 號
  • 油麻地砵蘭街33C號
  • 油麻地砵蘭街74號（2宗）
  • 油麻地碧街13號
  • 油麻地碧街17號
  • 油麻地大安樓
  • 油麻地金威廣場（3宗）
  • 油麻地常安大廈常安護老中心
  • 油麻地順利大廈A座
  • 油麻地嘉齡樓
  • 油麻地啟儀閣
  • 油麻地廟街264號
  • 油麻地眾坊街59A號
  • 尖沙咀華源大廈
  • 尖沙咀君怡酒店
  • 旺角上海街678號
  • 大角咀港灣豪庭9座

九龍城區（3宗）

  • 紅磡黃埔花園3期翠楊苑4座
  • 紅磡華麗大廈
  • 紅磡東禧閣

荃灣區（2宗）

  • 綠楊新邨D座
  • 荃灣梨木樹邨桃樹樓

觀塘區（1宗）

  • 茶果嶺麗港城7座

葵青區（1宗）

  • 葵涌安蔭邨德蔭樓

新界

大埔區（1宗）

  • 大埔帝欣苑6座

沙田區（1宗）

  • 雅典居6座

西貢區（4宗）

  • 將軍澳康盛花園4座
  • 將軍澳君傲灣3座
  • 將軍澳茵怡花園3座（2宗）

元朗區（5宗）

  • 新時代中城M3座（2宗）
  • 元朗朗屏8號2座
  • 元朗喜利大廈
  • 元朗興發大廈

屯門區（1宗）

  • 屯門友愛邨愛樂樓

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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