【確診大廈】油尖旺區單日錄26宗個案 柴灣悅翠苑、君傲灣現病例
社會 22:41 2021/01/22
本港新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增61宗確診個案，包括6宗輸入個案、55宗本地個案，33男28女，年齡為5至90歲，其中有26宗涉源頭不明感染，至今累計9,929宗病例。
衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，油尖旺區繼續成為最多人確診的地區。
港島
東區（5宗）
- 筲箕灣耀東邨耀富樓
- 鰂魚涌新威園A座（2宗）
- 柴灣新翠花園3座；觀塘安達邨禮達樓
- 柴灣悅翠苑
中西區（4宗）
- 西營盤華麗都會酒店
- 西營盤華麗都會酒店；大嶼山東涌海堤灣畔3 座
- 西營盤皇后大道西155 號
- 西營盤華大盛品酒店
九龍
油尖旺區（26宗）
- 深水埗大南街260號
- 深水埗桂林街95號
- 油麻地炮台街35號
- 油麻地祥興大廈
- 油麻地寶倫大廈
- 油麻地正康大樓
- 油麻地廣東道816 號
- 油麻地砵蘭街33C號
- 油麻地砵蘭街74號（2宗）
- 油麻地碧街13號
- 油麻地碧街17號
- 油麻地大安樓
- 油麻地金威廣場（3宗）
- 油麻地常安大廈常安護老中心
- 油麻地順利大廈A座
- 油麻地嘉齡樓
- 油麻地啟儀閣
- 油麻地廟街264號
- 油麻地眾坊街59A號
- 尖沙咀華源大廈
- 尖沙咀君怡酒店
- 旺角上海街678號
- 大角咀港灣豪庭9座
九龍城區（3宗）
- 紅磡黃埔花園3期翠楊苑4座
- 紅磡華麗大廈
- 紅磡東禧閣
荃灣區（2宗）
- 綠楊新邨D座
- 荃灣梨木樹邨桃樹樓
觀塘區（1宗）
- 茶果嶺麗港城7座
葵青區（1宗）
- 葵涌安蔭邨德蔭樓
新界
大埔區（1宗）
- 大埔帝欣苑6座
沙田區（1宗）
- 雅典居6座
西貢區（4宗）
- 將軍澳康盛花園4座
- 將軍澳君傲灣3座
- 將軍澳茵怡花園3座（2宗）
元朗區（5宗）
- 新時代中城M3座（2宗）
- 元朗朗屏8號2座
- 元朗喜利大廈
- 元朗興發大廈
屯門區（1宗）
- 屯門友愛邨愛樂樓
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記者：陳梓蔚