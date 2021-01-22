【油麻地禁足】消息指港府明清晨採取圍封行動　廟街商戶引食環署指今晚10時起要關門2天

▲ 有消息指港府將首次在引用「禁足令」圍封油麻地佐敦指定區域，並於明日清晨約5時採取行動（黃傑偉攝）

本港第4波新冠肺炎疫情持續近3個月仍未受控，更在油麻地及佐敦舊式大廈林立的一帶持續爆發。有消息指港府將首次引用「禁足令」圍封油麻地佐敦指定區域，並於明日清晨採取行動，區內人士除非有新冠病毒檢測證明呈陰性才可離開該區，否則要「留在原處所」以遵守檢測令。有商販指今午已有很多居民到街市搶購糧食。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，「封區」措施可確保居民完成檢測，但承認實施時機難拿捏：「永遠都是愈早做愈有用」。

本港上月爆發地盤群組，並於上月30日起蔓延至油麻地新填地街20至26號唐樓，令油麻地、佐敦一帶疫情持續失控，港府本周起劃出「指定檢測區」，即區域內的大廈如出現一宗確診便要列入強檢名單；據本報統計，至昨日至少有177宗確診個案居強檢區，佔1,120宗本地個案約15.8%。

據悉，港府將引用上月修訂的第599J章規例，短期內圍封油麻地及佐敦「指定檢測區」，實施「留在原處所」檢測令，料今個周末進行，因是最佳時間，較多人不用上班，預期兩三天內完成。有協助防疫工作的人員向TOPick記者透露，指當局調動逾千名公務員包括紀律部隊人員在明日清晨5時集合，其後開始「圍封」行動，他們會在大廈門外駐守及逐家逐戶拍門要求居民接受強制檢測，但已有新冠病毒呈陰性檢測證明則可離開。

袁國勇表示，不清楚「禁足令」具體執行情況，不過認同需對出現多個案的地區採取更嚴謹措施，因單實施強檢易「走漏」：「你不知道到底有多少人已檢測」。袁又指出，措施或可讓當局登記區內居民電話及身份證號碼，以便數天後再找相關居民檢測：「多個案的地區內居民不應只作一次檢測，因大家知道病毒有潛伏期」。

呼吸系統專科醫生梁子超則指，不少個案都均於指定區域外，現才圍封已沒有意思；又指即使留在家中亦有交叉感染風險，認為「清零」需要求區內居民重複檢測，或當有病徵就去檢測，同時改善環境衞生。

廟街影音店梁先生表示，今黃昏收到食環署通知指，今晚10時起要關門2日，不過有些尼泊爾商舖則指沒收到消息。梁又透露過往每日廟街一眾檔販約11時才關門，被問到料未來兩天會損失多少，他無奈指：「無得講，都損失咗咁耐」

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記者：鄧凱文、黃傑偉