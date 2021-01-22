【油麻地禁足】新填地街排檔雞蛋下午被搶購一空　有居民商戶質疑措施成效

▲ 新填地街排檔檔主李小姐。（曾秋文攝）

新冠肺炎疫情持續，油麻地及佐敦一帶更持續爆疫，消息指，港府正研究向油麻地及佐敦一帶指定檢測區居民實施「禁足令」，居民要有新冠肺炎病毒陰性檢測證明才可離開該區，今日（22日）下午有不少市民到區內街市搶購糧食，有檔口的雞蛋更被搶購一空。有區內居民及商戶憂措施會對生活造成不便，並質疑措施成效，指無檢測的居民可以待禁足令完結後才返回大廈，或留在家中兩日足不出戶。

新填地街經營排檔多年的李小姐表示，今午3時許已有很多居民到街市搶購糧食，其檔口的雞蛋亦被搶購一空，但認為只執行2日禁足令是多此一舉，因居民可選擇留在家中，認為政府應用勸喻方式。

居廟街強制檢疫大廈之一的李小姐認為，如政府實施禁足令，應盡快通知市民，因不是所有人在星期六、日放假，又認為措施成效有限，沒有接受檢測的居民可以在禁足令完結後才返回居所。她又認為，雖然其大廈大部份人已接受檢測、可自由出入，但始終會令市民不便，並擔心政府政策轉變，今午專程落街購買補給品。

▲ 居廟街強制檢疫大廈之一的李小姐今日出外購買補給品。（曾秋文攝）

居於「指定檢測區」炮台街一大廈的鄭伯指，自己兩日前已做檢測，結果是陰性，認同港府實行禁足令可找出沒有檢測的市民。他又說，自己所居大廈很多人已做檢測，故不會造成不便，居民應可正常出入，加上自己已退休，大部分時間留在家中，故禁足令對他沒有什麼影響，但對一些要上班又未做檢測的居民會有影響。

▲ 居「指定檢測區」炮台街其中一幢大廈居民鄭伯。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文