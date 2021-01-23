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【油麻地禁足】消息：吳松街臨時熟食市場成指揮中心 圍封油麻地、佐敦料涉百幢大廈

社會 00:45 2021/01/23

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警員拉起封鎖線，大批貨車將物資運送到場。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，昨日（22日）新增61宗確診個案，包括6宗輸入個案、55宗本地個案，33男28女，其中有26宗涉源頭不明感染，至今累計9,929宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，油尖旺區繼續成為最多人確診的地區。詳情即看:【下一頁】

油麻地及佐敦一帶持續爆疫，消息指港府最快凌晨（23日）圍封油麻地、佐敦一帶範圍，涉及百幢大廈，要求受限制區內人士要有新冠肺炎病毒陰性檢測證明才可離開該區。消息指當局會動員包括紀律部隊等不同部門參與，預料今日清晨起行動。

圍封油麻地及佐敦情況，即看:

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而在昨日深夜（22日）時分開始，有工人運送食物等物資到已關閉的吳松街臨時熟食市場，也大批警員在現場駐守，消息指熟食市場成為臨時指揮中心。

而在油麻地核心檢測區，入夜後街上人流稀少，多間餐廳商店貼出告示指疫情嚴重，暫停開業數天或提早關門，也有居民帶備行李離開。在廟街有檔販提早離開。

有居民表示，對「封區」表示擔心，昨日（22日）下午有不少市民到區內街市搶購糧食，有檔口的雞蛋更被搶購一空，詳情即看:【下一頁】

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

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記者：陳國峰、伍瑋瑋

 

 

 

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