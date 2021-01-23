【佐敦禁足】港府清晨4時宣布圍封佐敦指定四街禁足　區內居民須在今日午夜前強制檢測　當局目標在48小時內完成

▲ 油麻地及佐敦確診個案持續增加。（陳國峰攝）

港府在今日清晨4時宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，當相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。當局指目標是在約48小時內完成此行動，以達致「同心抗疫，小區清零』」的目標。



政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告：「政府早前在『佐敦指定區域』（即東至彌敦道、南至佐敦道、西至渡船街、北至甘肅街）內進行更進一步『須檢必檢』行動並加強檢測力度，包括規定指定區域內有一個單位出現確診個案，或即使未有確診個案但其污水樣本檢測持續呈陽性的大廈，均須接受強制檢測，並且劃出核心區域（即東至廟街、南至寧波街、西至新填地街、北至北海街）並規定在內全部約70幢大廈不論是否有確診個案均須接受強制檢測。



但當局指區內感染情況持續嚴峻，由今年1月1日至1月20日，「佐敦指定區域」共錄得162宗確診個案，涉及56幢大廈。區內居民感到徬徨，有人對疫情亦有誤解。而區內大廈的污水樣本，近日檢測持續呈陽性的比例高於佐敦指定區域其餘範圍，顯示可能有受感染人士身處相關地方。同時，「受限區域」內的樓宇樓齡較舊、日久失修，多屬「三無」大廈，分間單位（劏房）情況普遍，社區感染風險甚高。經過風險評估後，有需要就「受限區域」作出限制與檢測宣告，截斷區內的傳播鏈，並藉此消除區內居民疑慮。



政府指將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日（23日）午夜前接受檢測。受檢人士會獲分批安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者，包括區內老人院院友安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

當局指目標48小時內完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在下周一（25日）上午6時左右開始上班。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。而過去2星期逾2萬名在油麻檢測站進行檢測的指定區域居民，須再次接受檢測，以徹底截斷區內傳播鏈。

新冠肺炎疫情持續，昨日（22日）新增61宗確診個案，包括6宗輸入個案、55宗本地個案，33男28女，其中有26宗涉源頭不明感染，至今累計9,929宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，油尖旺區繼續成為最多人確診的地區。詳情即看:【下一頁】

但為維持「受限區域」內的公共和緊急服務，當局指政府及相關工作人員（如醫院管理局醫務及其他人員、政府檢測承辦商、清潔承辦商、安老院舍職員等）可在提供其個人資料、聯絡方法及遵從有關感染防控（包括在離開「受限區域」前，進行檢測但無須等候結果）等指示下，獲准許進入及離開「受限區域」。



政府指為受強制檢測宣告限制的居民準備了簡單的食物和清潔用品。民政事務總署設立熱線電話2399 6949及2835 1473，亦專為少數族裔設立熱線3755 6816，各熱線服務會由今日早上6時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。



政府稱明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡，但在疫情陰霾下，區內的商店生意大受打擊，商業活動停頓，居民生計亦受到影響。政府希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。

食物及衞生局會向「受限區域」內的所有處所發出強制檢測公告，任何曾於過去14日身處「受限區域」內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須在同一時間內（即今日（23日）午夜前）接受強制檢測。



政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

責任編輯：楊玉珠

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