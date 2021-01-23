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【佐敦封區】油麻地、佐敦封區涉一萬人 政府指該區確診持續且大廈污水呈陽性比例高

社會 09:35 2021/01/23

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（程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，港府在今日清晨4時宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），限制在佐敦指明「受限區域」即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，當相關檢測結果確定才可以離開處所。當局指目標是在約48小時內完成此行動。即看「封區」區域 :

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環境局局長黃錦星、食物及衞生局局長陳肇始教授和民政事務局局長徐英偉今日（23日）上午9時在佐敦炮台街59號油尖旺多元文化活動中心會見傳媒，交代行動。

民政事務局局長徐英偉指出有關佐敦受限區域涉一萬人，行動動員逾3,000名跨部門人員處理，至今有120完成檢測，而社署為區內人特別需要人士及老人院舍提供膳食準備，直至強制檢測人士需要留至行動完成。

食物及衞生局局長陳肇始指出，有關行動料實行兩天，料1月25日上午6時完成行動，而完成檢測結果人士需要留在住所等候結果。她表示由於感染持續嚴峻有風險，需要隔離隱形患者，以截斷傳播鏈。

她表示有關受限制區域涉50多幢大廈錄得確診個案，同時有污水的樣本驗出呈陽性個案，比其他地區比例高，認為需要有此要做強制檢測後，如果在短時間內找出陽性個案，同時也有潛伏期，不排除有第二次檢測。

環境局局長黃錦星指出污水監察分布不同街區，在有關地區的污水呈陽性比例是高，達至九成。

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

 

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