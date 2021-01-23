【佐敦封區】陳肇始指病毒有潛伏期 不排除為有風險的居民進行第二次檢測

▲ 陳肇始指出「封區」的範圍內多舊樓，污水陽性比例高。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，港府在今日清晨4時宣布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），限制在佐敦指明「受限區域」即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

食物及衞生局局長陳肇始指出，有關行動料實行兩天，料1月25日上午6時完成行動，而完成檢測結果人士需要留在住所等候結果。她表示由於感染持續嚴峻有風險，需要隔離隱形患者，以截斷傳播鏈。

「封區」範圍即看:

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她表示有關受限制區域涉50多幢大廈錄得確診個案，同時有污水的樣本驗出呈陽性個案，比其他地區比例高，認為需要有此要做強制檢測後，如果在短時間內找出陽性個案，同時也有潛伏期，不排除有第二次檢測

至於第二次檢測如何推行，是否需要再封區? 陳肇始補充指，第二次檢測要視乎不同數據及成因，不一定要再封區，可能要參考大廈的污水樣本，如果持續陽性可能有確診人士，也要考慮是否需要檢測，同時整體要看檢測的陽性比例，整體情況監察及評估。

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋