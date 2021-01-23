【佐敦封區】政府會支援居民取藥及取飯等需要 不建議家屬送物資

▲ 民政事務局局長徐英偉解表示次行動政府多個部門動員超過3千人。（資料圖片）

政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉解表示次行動政府多個部門動員超過3千人，目標是在48小時內完成整個行動。

民政事務局局長徐英偉指，於1月1日至20日期間，佐敦區內有162宗確診個案，涉及56棟大廈，而多個大廈的污水樣本呈陽性，而整個封區安排大概涉及1萬人，動員超過3000人，涉及多個政府部門。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他表示而區內人員於早上6時起安排市民陸續前往檢測站，會上樓帶市民檢測，亦會分時段作檢測，同時有人手在大廈樓下。如果未有檢測結果前，市民未有許可不得離開，強調政府有足夠檢測資源，將盡力於48小時內完成，

他表示指出如居民有緊急需要，包括取藥及取飯，現場有政府人員支援，同時會上樓找出檢測人士，現場有懂得不同語言的人士協助少數族裔人士。當局亦會安排為小區做清潔，尤其是三無大廈。

不過不建議受限制區域的家屬送物資，如有特別需要政府會支援他們，希望將行動時間壓縮，讓大家有序地完成檢測。

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋