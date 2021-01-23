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【新冠肺炎】新增5間餐廳曾有確診者到訪　包括：荃灣Jollibee、淘大商場越棧

健康 10:48 2021/01/23

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

新增5間餐廳曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，昨（22日）新增61宗確診個案，包括6宗輸入個案、55宗本地個案，33男28女，年齡為5至90歲，其中有26宗涉源頭不明感染。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增5間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增5間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

觀塘 淘大商場 越棧 17/01/2021 9823

觀塘 麗港城商場 一粥麵 19/01/2021 9889

西貢 PopCorn 星巴克咖啡 19/01/2021 9883

荃灣 力生廣場 快樂蜂 17/01/2021 9894

葵青 葵芳閣 龍寶酒家 20/01/2021 9908

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

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