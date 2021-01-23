【種族歧視】寫明拒印巴裔外賣員送餐 戶戶送：永久終止該顧客帳戶

本港新冠肺炎疫情持續，令部分群體被指摘抗疫不力。油尖旺區議員陳嘉朗前晚（21日）在其facebook專頁發帖稱，有戶戶送（Deliveroo）顧客叫外賣時備註中，寫明不接受由印度裔及巴基斯坦裔居民處理其外賣訂單。戶戶送回應表示難過，強調絕對不能接受此等言論，目前已久終止該名顧客的帳戶。

陳嘉朗的帖文中表示，其辦公室收到戶戶送外賣員的投訴，指最近在平台收到訂單中，有顧客要求不要印度裔及巴基斯坦裔外賣員，處理其外賣訂單。他認為該要求涉及歧視的行為，更影響他們的工作機會，或違反《種族歧視條例》，因此向戶戶送要求對事件作深入調查。

其後，他表示收到戶戶送的回覆，戶戶送公關部主管Greg Kwan表示重視此事，得悉事件後十分難過，並強調「絕對不能接受此等言論」。

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Greg Kwan重申，針對送餐專員的種族歧視問題，戶戶送採取零容忍政策，「我們深信，顧客與送餐專員應互相尊重，我們無法接受是次詆譭行為，社會亦不會對此有所容忍。」因此公司知悉有關事件後，已立即調查並採取行動，永久終止該名顧客的帳戶。

最後他強調，戶戶送極度重視此類問題，又指如得悉任何同類事件發生，戶戶送會盡快採取相應行動。

平機會主席朱敏健亦發文，提到少數族裔的問題。他表示，持續的疫情令人精神緊張、恐懼蔓延，疲乏至極，並逐漸失去包容和同理心，「但這正正是社會最需要包容和同理心的時候。」

他指病毒令我們感到無助，很容易會把責備和憤怒的矛頭指向代罪羔羊，他認為，有關指摘是不公平，呼籲民眾切勿以偏蓋全及有偏見，加深社會的鴻溝和加劇矛盾，

香港現在最需要的是包容體諒、團結一致。病毒的傳播不分膚色，拆除種族壁壘，攜手抗疫才是明智之舉。

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責任編輯：羅嘉欣