  • 23°C
香港時間 : 2021123日 (週六) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上位小花】江嘉敏無懼負面新聞仍有4劇在手　事業愛事得意傳計劃與富貴男友結婚

娛樂 11:37 2021/01/23

分享：

熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

江嘉敏與男友甜蜜遊Cafe，被指好事近。

現年26歲的大台上位小花江嘉敏（Kaman）受TVB力捧，今年已有3劇在手，並正為劇集《黯夜守護者》開工。江嘉敏忙碌拍劇之餘，亦不忘拍拖談情，與電競高層男友Anthony愛得熾熱，更傳出睇婚戒喜訊，似乎女神即將好事近！

其實江嘉敏雖然一向受花邊新聞纏身，形象拜金負面，近日又因身材肥胖成焦點，但她就落力捍衛指一向不是追求瘦。不過即使受各負面新聞影響，仍無阻她與圈外任職電競公司的高層男友Anthony恩愛拍拖。

【萬千星輝2020】江嘉敏行紅地毯驚現發福凸腩　Kaman晒纖腰照解釋變肥原因

江嘉敏與男友Anthony拍拖數年。（Instagram圖片）

近日，Kaman被媒體拍到與男友恩愛在中環拍拖，男友更充當御用攝影師，站出馬路中尋找好角度為女友影呃Like相，頗為危險，不過Anthony就回應傳媒指已非常有經驗。

【萬千星輝2020】江嘉敏行紅地毯驚現發福凸腩　Kaman晒纖腰照解釋變肥原因

    點擊圖片放大
    +7
    +6

二人又在Cafe的當眼處互餵食物，愛得高調，更不時依偎在一起，Sweet到爆。二人離去時更被問到是否已準備結婚，Kaman指未咁快，但Anthony就沒有否認，更指買戒指會用有足夠額度的信用卡。之後，二人又到中環陪Kaman的媽媽行街，Anthony大走「外母政策」，可能二人真的好事近。

男友年輕有為 住太子豪宅

Kaman與Anthony早在2018年已被傳媒影到拍拖，更被指在西貢同居，Kaman亦大方承認戀情。不過，當時Kaman就指希望感情事可以低調處理，不希望會影響家人。

江嘉敏早前被指身體發胖。（Instagram圖片）

【人望高處】江嘉敏與馮盈盈反目另結新姊妹　疑靠林凱恩搭路結識「楷女郎」郭嘉文

Anthony是圈外人，身高六呎，畢業於美國加州柏克萊大學，在本地著名電競公司任產品部總監，年紀輕輕已事業有成。他住太子道西一所價值逾千萬的豪宅，又會駕駛名車出入，生活富貴。

二人自拍拖以來都不介意放閃，Anthony更在IG貼出不少與女友的合照。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

而Kaman也曾在接受傳媒訪問時分享男友做過的溫馨事，她指有次在廣州拍節目後生病，男友到她所住的酒店扮Room Service，專登送上藥物及卡片，非常暖男。

同場加映：李佳芯專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【林凱恩豔照流出】意外流出低胸性感照　林凱恩回應事件：我成日闖禍
16:21 2021/01/09
【林凱恩豔照流出】意外流出低胸性感照　林凱恩回應事件：我成日闖禍
【千億女友】郭嘉文深夜發文惹情變揣測 「小小超」李澤楷親為女友透露近況
10:35 2020/12/06
【千億女友】郭嘉文深夜發文惹情變揣測 「小小超」李澤楷親為女友透露近況
【萬千星輝2020】江嘉敏行紅地毯驚現發福凸腩　Kaman晒纖腰照解釋變肥原因
12:51 2021/01/14
【萬千星輝2020】江嘉敏行紅地毯驚現發福凸腩　Kaman晒纖腰照解釋變肥原因
江嘉敏 娛樂人物職業 演員 電視劇 拍拖 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
17:53 2021/01/22
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
17:10 2021/01/21
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩