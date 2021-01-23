【淫亂主播】美女主播被爆黑歷史曾一腳踏三船　最愛搶閨密男友：好刺激最有背叛感

▲ 日本美女主播被爆黑歷史曾一腳踏三船，更最愛搶閨密男友。

去年曾主持《紅白歌唱大賽》的日本NHK美女主播桑子真帆一向形象斯文大方，甜美外型深受不少觀眾喜歡。不過，近日她遭舊愛爆料，指她在入行前感情生活豐富且混亂，最多曾一腳踏3船，更愛搶閨蜜男朋友，視出軌為刺激玩意，公開她激嘴男伴的親密照。桑子真帆原本與46歲日本性格男星小澤征悅拍拖準備結婚，現婚事恐隨時撻Q。

▲ 桑子真帆是日本NHK電視台主播。（網頁截圖）

據日本媒體《FLASH》報道，桑子真帆被一名舊愛A先生爆料，自稱是桑子真帆在東京外國語大學的師兄，二人在女方讀大學一年級的暑假時認識。即時當時桑子真帆有男朋友，但仍與A先生發生超友誼關係。只要女方更換男朋友時，二人便會暫停見面，但二人從沒升格為真正的男女朋友。

曾聲稱最愛搶閨蜜男友

A先生又指，桑子真帆最愛帥氣型男，更曾對他說過最愛搶閨蜜男友，「朋友的男朋友的最刺激，最有背叛感」及「某某的男朋友太帥了，好像約會一下呀」等等。他踢爆，桑子真帆與有女朋友的男子交往稱「不倫約會」，也曾多次和閨蜜的男朋友私下發生關係，最多時曾一腳踏三船，他甚至展示桑子真帆與男伴「不論約會」的親密照。

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醉倒會主動勾引男性

A先生解釋，桑子真帆非常吸引男性的原因是喝醉酒便會一反常態，主動勾引男性，

她只要喝醉酒，就會眼神迷濛，平時低沉的聲音，也會突然變得嬌嗲，並主動對人撒嬌，只要被她看上的男人，幾乎沒有不被她迷倒。

淫亂生活長達9年

二人淫亂的關係從大學維持至出社會，足足長達9年，直到桑子真帆在2015年被調往東京擔任主持工作後，二人開始減少聯絡。桑子真帆其後更將他封鎖，A先生形容，「沒有任何先兆，突然就被拋棄了。」

與男星婚事恐撻Q

桑子真帆2017年和富士電視台主播谷岡慎一結婚，然而婚姻僅維持1年就閃電離婚。她現時正與性格男星小澤征悅交往，二人已發展至到談婚論嫁的階段，醜聞恐怕令婚事撻Q。

▲ 桑子真帆與性格男星小澤征悅交往，婚事恐撻Q。（影片截圖）

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責任編輯：王明芳