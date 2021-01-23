【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】

楊思琦日前任陳志雲主持的網上節目《Stephen．傾》嘉賓，因在節目中提及早前有位感情要好的中學同學，而感到非常傷心。

她本來一直強忍淚水，可是當陳志雲問如果對方仍在，最想對她說甚麼，思琦便忍不住爆喊：「希望她身邊愛的人都幸福，因為她還有個4歲小朋友，其實我一直在強忍，但你這樣問我都好難.......」

▲ 楊思琦受訪時落淚。（影片截圖）

陳志雲指思琦彷彿在身上築起一道防衛牆，即使在笑的時候，也不覺得她開心。思琦解釋道：「有時擔心，驚自己講錯說話，所以不講那麼多最好，但我真的鍾意笑。」

可是之後當談及前度李泳豪及細仔爸爸的真正身份，仍然是思琦的「死穴」，她顯得十分避忌，不想多談二人。

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受盡千夫所指

不過思琦大方稱當年未婚生女，是經過細思後才決定獨力撫養女兒楊卓穎（Krystal）成人，並自言很喜歡小朋友，不會抹殺BB的生存權利，但也承受了好大壓力。

思琦的囡囡楊卓穎現在已9歲，思琦回憶：「囡囡兩個月大時返回香港，當時我有不開心，所有報章雜誌封面都是講我如何差如何不好，我好痛苦，但感情事其實沒有對錯。觀眾根本不知發生甚麼事，不要用如此的眼光去評論我的決定，每個人做事都有她的原因，更不可以一面倒用文字攻擊我。」

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細仔生父身份神秘

然後思琦再說：「好彩我那時比較撐得住，否則都幾難捱。」

她並爆出當年某人做了傷害她的事情，不過現已原諒對方：「如果見到可以打招呼。（點解可以原諒？）因為那個人是在位者，當其時的在位者。」

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至於楊思琦在去年2月所生的細仔Kody，兒子的生父到今始終沒有公開。

對此，思琦在節目中仍然不肯透露此人身份，只稱因為另一半是圈外人，希望可以保護他所以不多談。

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