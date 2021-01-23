【佐敦封區】佐敦實施封路改道 一文看清交通、巴士站及停車安排

▲ 運輸署提醒市民佐敦一帶的交通改道情況。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉解表示次行動政府多個部門動員超過3千人，目標是在48小時內完成整個行動。詳情即看：【下一頁】



運輸署今日（23日）提醒市民，為配合政府就佐敦指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告，佐敦現正實施下列臨時交通及運輸安排，直至另行通知：

1 道路封閉



下列路段將臨時封閉，禁止所有車輛駛入

介乎炮台街與吳松街之間的一段北海街、西貢街及寧波街；及

介乎甘肅街與南京街之間的一段新填地街、上海街及廟街。

2 交通改道

沿上海街前往佐敦道方向的車輛只可右轉入甘肅街及渡船街（南行）；

車輛臨時禁止由甘肅街左轉入上海街；

車輛臨時禁止由炮台街（南北行）轉入西貢街（東行）；

車輛臨時禁止由炮台街（南行）左轉入北海街（東行）；

車輛臨時禁止由吳松街（南行）右轉入西貢街（西行）及寧波街（西行）；及

沿西貢街（西行）前往上海街方向的車輛只可左轉入吳松街（南行）。

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3 巴士及專線小巴改道

共７條巴士路線 （包括九巴第36B、46、203E、260X、268B、269B號線及城巴第E21X號線）及３條九龍區專線小巴路線 （包括第3、74及74S號線）臨時改道行駛，部分車站亦會取消或遷移，詳情請瀏覽運輸署網頁

4 暫停使用公共小巴站



位於上海街近南京街的公共小巴站暫停使用。

5 暫停使用的士上落客點



位於上海街近南京街之的士上落客點暫停使用。

6 暫停使用停車場及停車位



除指定車輛外，其他車輛不准使用封閉道路內的停車場及停車位。

警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。運輸署預計上述路段一帶的交通將會繁忙。駕駛人士請保持忍讓，遵從警方的指示。

公共運輸營辦商將會張貼通告，通知乘客上述臨時安排。使用公共運輸服務的乘客須特別留意有關改道及取消／遷移車站的安排。

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記者：伍瑋瑋