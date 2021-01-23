【恐怖性侵】菲空姐死亡案家屬質疑法醫被收買造假　朝性侵方向調查警長被革職

▲ 菲空姐死亡案撲朔迷離，朝性侵方向調查警長被革職。

菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）一名23歲空姐，參加跨年派對後，翌日被發現陳屍酒店浴缸，下體撕裂殘留精液，疑生前遭集體性侵。不過後來驗屍報告指死因為主動脈瘤破裂。最新報道指，事發後致力朝性侵方向調查的警長Colonel Harold Depositar遭革職，而死者家屬也質疑法醫被收買造假。

▲ Christine是菲律賓航空旗下菲航快運的空姐。（xtinedacera IG）

綜合外媒報道，23歲空姐Christine，在除夕夜當晚與朋友一同入住馬尼拉一間四星級城市花園酒店開派對，但隔天中午，她被發現陳屍在酒店房間的浴缸，身體多處瘀傷、下肢有割痕及下體撕裂殘留精液，菲律賓警方之後以強姦殺人、輪姦性侵等方向調查。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

但後來驗屍報告卻少了對「下體撕裂傷」的敘述，並將死因記錄為主動脈瘤破裂。至於致力朝性侵方向調查的警長Harold Depositar就被以「辦案不力、偵辦方向錯誤」為由遭革職。

點擊看空姐最後畫面猶如運屍及涉案男子樣貌：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

死者家屬拒絕驗屍結果，堅持女兒Christine是被下藥姦殺，並認為驗屍報告無紀錄女兒身上的瘀傷及她遭性侵虐待的事，質疑法醫造假。

我女兒身上在傷痕、瘀傷，為什麼驗屍報告都沒有提及？我無法接受這個驗屍結果。

同時，他們已申請第二次驗屍，但當局指遺體已受污染亦做了防腐處理，難以取得有效證據。

事件發生後，警方最早拘留了3名涉案富少，卻被檢察官以證據不足為由全數釋放，所有涉案人也供稱自己是男同性戀，不可能對Christine性侵。檢察官再指，即使Christine下體有精液，但無法直接證明她曾遭到性侵。

【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸 法醫驗屍報告出爐曝真實死因

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣