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【宜家家居】IKEA分店恢復營業惟仍在修復網購系統 未可使用yuu積分付款

社會 12:43 2021/01/23

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

IKEA宜家家居公布今日（23日）所有分店已經恢復營業。

全港設有銅鑼灣、九龍灣、沙田、荃灣四間門巿的IKEA宜家家居，伺服器系統自前日開始「死機」，IKEA宜家家居公布今日（23日）所有分店已經恢復營業，顧客可以在收銀櫃檯使用現金或信用卡購買店內自取產品，不過網頁公布指仍在修復網上購物服務，同時未可查看庫存及訂貨等資料。

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IKEA宜家家居在社交平台公布，仍正努力進行修復工作，希望盡快全面投入服務，仍無法提供以下服務：

-使用宜家家居禮品卡付款
-使用yuu積分付款
-訂購傢俬產品
-重新預約送貨時間、辦理退貨或更換手續
-網上購物服務

iKEA又表示顧客若曾預約於今明兩天(1月23及24日)安排送貨或提貨而未獲短訊確認安排，要將訂單拍照並電郵至schedule@ikea.com.hk，或致電客戶服務熱線3125 0888(香港) / 0800 347(澳門)聯絡

IKEA宜家家居周四（21日）全線門店、網購暫停服務，IKEA收銀櫃檯出現技術問題，周四無法開店，網上購物服務亦於同日暫時無法使用。IKEA門市於周五（22日）恢復營業，但公司表示，收銀櫃檯仍有技術問題，香港及澳門店舖暫時未能提供傢俬訂購及貨品退換服務。IKEA的Facebook專頁一度未有及時公布，引起市民批評。

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記者：伍瑋瑋

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