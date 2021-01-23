【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因

▲ 余詠珊稱自己仍有很多進步空間。

昨晚（1月22日）《big big shop新春感謝祭》在TVB電視城舉行錄影，無綫綜藝節目助理總經理余詠珊亦有到場。對於曾志偉回巢並當高層，成為無綫副總經理及行政局特別顧問，她表示已連續兩日與志偉開會。

她表示，志偉現時正在了解他們正在做甚麼。雖然二人曾傳不和，余詠珊卻稱：「大家合力做好TVB，我好開心他回來。」她並形容對方就似大佬一般，同時表示志偉人脈廣，而且於內地具江湖地位，相信未來節目能夠邀請更多藝人參與。

▲ 余詠珊在《big big shop新春感謝祭》錄影時現身。（東星圖片）

同時余詠珊稱在現時的新媒體，她也算是行得較前的製作人，自信不會被淘汰，但也認有不足，謙稱仍然做得不夠好：「還可以做得好好多，覺得自己仍在學習的過程。」

至於汪明荃形容去年TVB綜藝節目較單一，側重在飲食節，余詠珊解釋去年因為疫情關係未能出埠，只能限於在錄影廠拍攝，因此製作較多煮食節目。

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余詠珊並透露原本計劃寧願要隔離，也安排人手月尾出埠拍旅遊節目，但因為疫情反覆要暫停。

至於一直做《流行經典50年》，余詠珊表示此節目可提供機會予歌手宣傳，如果停播將影響很多人的生計，所以「想停都難」。

同場加映：黎彼得訪問