  • 23°C
香港時間 : 2021123日 (週六) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因

娛樂 13:20 2021/01/23

分享：

熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

余詠珊稱自己仍有很多進步空間。

昨晚（1月22日）《big big shop新春感謝祭》在TVB電視城舉行錄影，無綫綜藝節目助理總經理余詠珊亦有到場。對於曾志偉回巢並當高層，成為無綫副總經理及行政局特別顧問，她表示已連續兩日與志偉開會。

她表示，志偉現時正在了解他們正在做甚麼。雖然二人曾傳不和，余詠珊卻稱：「大家合力做好TVB，我好開心他回來。」她並形容對方就似大佬一般，同時表示志偉人脈廣，而且於內地具江湖地位，相信未來節目能夠邀請更多藝人參與。

余詠珊在《big big shop新春感謝祭》錄影時現身。（東星圖片）

同時余詠珊稱在現時的新媒體，她也算是行得較前的製作人，自信不會被淘汰，但也認有不足，謙稱仍然做得不夠好：「還可以做得好好多，覺得自己仍在學習的過程。」

至於汪明荃形容去年TVB綜藝節目較單一，側重在飲食節，余詠珊解釋去年因為疫情關係未能出埠，只能限於在錄影廠拍攝，因此製作較多煮食節目。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

余詠珊並透露原本計劃寧願要隔離，也安排人手月尾出埠拍旅遊節目，但因為疫情反覆要暫停。

至於一直做《流行經典50年》，余詠珊表示此節目可提供機會予歌手宣傳，如果停播將影響很多人的生計，所以「想停都難」。

同場加映：黎彼得訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【無綫高層】由住公屋至成TVB首席創意官　王祖藍擁2億物業買樓贈家人
14:13 2021/01/22
【無綫高層】由住公屋至成TVB首席創意官　王祖藍擁2億物業買樓贈家人
【獎門人回巢】曾志偉入主TVB高層前因後果　余詠珊否認曾不和視對方為師傅
10:37 2021/01/22
【獎門人回巢】曾志偉入主TVB高層前因後果　余詠珊否認曾不和視對方為師傅
【大台人事變動】曾志偉+王祖藍回巢任TVB高層　獎門人當副總經理：攜手向前邁進
15:34 2021/01/21
【大台人事變動】曾志偉+王祖藍回巢任TVB高層　獎門人當副總經理：攜手向前邁進
余詠珊 曾志偉 娛樂人物職業 演員 流行經典50年 音樂 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
17:53 2021/01/22
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
17:10 2021/01/21
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
【有緣無份】人生只得曾偉權一段戀情　梅小惠未能見舊愛最後一面成抱憾
19:11 2021/01/22
【有緣無份】人生只得曾偉權一段戀情　梅小惠未能見舊愛最後一面成抱憾