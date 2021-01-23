  • 23°C
香港時間 : 2021123日 (週六) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無情主人】家中20條名貴錦鯉缺氧反肚死　女主人竟將「寵物」煲湯：丟掉好浪費

親子 13:51 2021/01/23

分享：

熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

馬來西亞一名女網民家中的20條名貴錦鯉缺氧反肚死亡，她竟將錦鯉煮成食物。

寵物是家人！如果寵物不幸離世，將牠們烹調進食合符道德嗎？馬來西亞一名女子家中飼養的錦鯉因意外缺氧反肚死亡，她為面浪費，竟將名貴的觀賞魚煮成魚湯，並將成果上載至社交媒體，行為隨即被網民熱議。

20條錦鯉因缺氧身亡。（Amanda Omeychua Facebook）

女網民Amanda Omeychua日前於Facebook發帖，分享名貴錦鯉大餐。她表示，因家中女傭疏忽，忘記將魚塘中氧氣泵開啟，導致其中20條錦鯉因缺氧身亡。從相片可見，她將死去的錦鯉放在地下，並為牠們量度長度。

然而，下一張相片卻看見錦鯉被煮成魚湯，網民甚為驚訝。她大讚魚湯美味，

這是國王級料理！味道像鯰魚一樣。

她隨即表示，為了不想浪費，她將原本為寵物的錦鯉都煮成魚湯，大叫「丟掉好浪費」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網民：將寵物變食物好殘忍！

不過，不少網民好奇錦鯉竟然可以食用，「錦鯉居然可以吃，我一直以為只是池塘漂亮的裝飾品」。另有網民指，馬來西亞有地方會將錦鯉煮成食物的習俗，但他認為將寵物煮成食物做法殘忍，「我永遠不可能會把所養的寵物煮來吃，會拿去埋葬」。但Amanda則回應指，錦鯉原本是寵物，後來不想見錦鯉「枉死」便將其煮成食物，

不用再批評我了，我沒打算去吃你家的魚。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【寵物與BB】遭遺棄陸龜獲好心夫婦收養　前主人︰擺嬰兒物品無位放龜
12:17 2020/09/28
【寵物與BB】遭遺棄陸龜獲好心夫婦收養　前主人︰擺嬰兒物品無位放龜
【被裁機師】港龍機師夫婦一齊被裁 太太有畫畫天份畫寵物畫像自救
12:23 2021/01/04
【被裁機師】港龍機師夫婦一齊被裁 太太有畫畫天份畫寵物畫像自救
【寵物是家人】天寒地凍無情主人棄患病貴婦狗　網民狠批：幾冷血先做得出
16:23 2021/01/01
【寵物是家人】天寒地凍無情主人棄患病貴婦狗　網民狠批：幾冷血先做得出
網絡熱話 家庭關係 馬來西亞

最高瀏覽

【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
17:53 2021/01/22
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
17:10 2021/01/21
【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了
【有緣無份】人生只得曾偉權一段戀情　梅小惠未能見舊愛最後一面成抱憾
19:11 2021/01/22
【有緣無份】人生只得曾偉權一段戀情　梅小惠未能見舊愛最後一面成抱憾