【無情主人】家中20條名貴錦鯉缺氧反肚死　女主人竟將「寵物」煲湯：丟掉好浪費

▲ 馬來西亞一名女網民家中的20條名貴錦鯉缺氧反肚死亡，她竟將錦鯉煮成食物。

寵物是家人！如果寵物不幸離世，將牠們烹調進食合符道德嗎？馬來西亞一名女子家中飼養的錦鯉因意外缺氧反肚死亡，她為面浪費，竟將名貴的觀賞魚煮成魚湯，並將成果上載至社交媒體，行為隨即被網民熱議。

▲ 20條錦鯉因缺氧身亡。（Amanda Omeychua Facebook）

女網民Amanda Omeychua日前於Facebook發帖，分享名貴錦鯉大餐。她表示，因家中女傭疏忽，忘記將魚塘中氧氣泵開啟，導致其中20條錦鯉因缺氧身亡。從相片可見，她將死去的錦鯉放在地下，並為牠們量度長度。

然而，下一張相片卻看見錦鯉被煮成魚湯，網民甚為驚訝。她大讚魚湯美味，

這是國王級料理！味道像鯰魚一樣。

她隨即表示，為了不想浪費，她將原本為寵物的錦鯉都煮成魚湯，大叫「丟掉好浪費」。

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網民：將寵物變食物好殘忍！

不過，不少網民好奇錦鯉竟然可以食用，「錦鯉居然可以吃，我一直以為只是池塘漂亮的裝飾品」。另有網民指，馬來西亞有地方會將錦鯉煮成食物的習俗，但他認為將寵物煮成食物做法殘忍，「我永遠不可能會把所養的寵物煮來吃，會拿去埋葬」。但Amanda則回應指，錦鯉原本是寵物，後來不想見錦鯉「枉死」便將其煮成食物，

不用再批評我了，我沒打算去吃你家的魚。

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責任編輯：王明芳