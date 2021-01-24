【不斷更新】 油麻地、佐敦封區居民須留家強制檢測 　政府料明日凌晨可撤銷檢測宣告

▲ 受限制區域約一萬名居民須接受強制檢測，未有結果不可以離開住所。

新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉表示政府多個部門動員超過3千人，目標是在48小時內完成整個行動；現時持陰性手帶者可離開「受限區域」。TOPick會跟進有關受限區域居民及檢測情況。

【18:10】

受限區域至今找出13宗確診 包括1戶一家四口和1戶一家兩口

【18:02】

受限區域全部居民已出檢測結果 徐英偉稱持陰性手帶者可離開

【11:52】

倘檢測陽性比例不少或須一周後再強檢 許樹昌：全民檢測存很大技術問題

【11:00】

張建宗料今日傍晚有檢測結果 當局不會向受影響商戶作出賠償

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【17:00】

警方動員300警力駐守受限區域 警務處處長鄧炳強下午到場視察

【16:00】

林鄭月娥視察受限制區域後承認公布措施時間要改善 有需要會繼續用限制及強制檢測手段

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【15:41】

政府指，截至下午1時，約3,000名市民到「受限區域」內的臨時採樣站接受檢測，工作人員已到訪「受限區域」內超過50幢大廈，涉及約1,000個住戶。

【15:15】

受限區域有檢測街區9成污水樣本檢測呈陽性 環境局將加強大廈污水病毒檢測

【14:37】

行政長官林鄭月娥今日（一月二十三日）下午四時於佐敦炮台街59號油尖旺多元文化活動中心會見傳媒。

▲ （林宇翔攝）

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【12:00】

受限制區域涉4條街道內居民，中午時分大批居民到流動採樣站檢測，完成檢測的人士獲派手帶。

▲ 不少居民排隊接受檢測。（林宇翔攝）

【10:35】

佐敦實施封路改道 一文看清交通、巴士站及停車安排

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【10:00】

陳肇始指病毒有潛伏期 不排除為有風險的居民進行第二次檢測

【09:35】

油麻地、佐敦封區涉一萬人 居民未完成檢測不可以離開處所

【04:30】

港府清晨4時圍封佐敦指定四街 區內居民須在今日午夜前強制檢測 當局目標在48小時內完成

1月23日

【00:45】

消息：吳松街臨時熟食市場成指揮中心 圍封油麻地、佐敦料涉百幢大廈

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【23:00】

新填地街排檔雞蛋下午被搶購一空 有居民商戶質疑措施成效

【22:48】

消息指港府明清晨採取圍封行動 廟街商戶引食環署指今晚10時起要關門2天

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責任編輯：TOPick港聞組