【不斷更新】 油麻地、佐敦封區居民須留家強制檢測 林鄭月娥否認封區措施擾民
新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉解表示次行動政府多個部門動員超過3千人，目標是在48小時內完成整個行動。TOPick會跟進有關受限區域居民及檢測情況。
【17:00】
警方動員300警力駐守受限區域 警務處處長鄧炳強下午到場視察
【16:00】
林鄭月娥視察受限制區域後承認公布措施時間要改善 有需要會繼續用限制及強制檢測手段
【15:41】
政府指，截至下午1時，約3,000名市民到「受限區域」內的臨時採樣站接受檢測，工作人員已到訪「受限區域」內超過50幢大廈，涉及約1,000個住戶。
【15:15】
受限區域有檢測街區9成污水樣本檢測呈陽性 環境局將加強大廈污水病毒檢測
【14:37】
行政長官林鄭月娥今日（一月二十三日）下午四時於佐敦炮台街59號油尖旺多元文化活動中心會見傳媒。
【12:00】
受限制區域涉4條街道內居民，中午時分大批居民到流動採樣站檢測，完成檢測的人士獲派手帶。
【10:35】
【10:00】
【09:35】
【04:30】
港府清晨4時圍封佐敦指定四街 區內居民須在今日午夜前強制檢測 當局目標在48小時內完成
1月23日
【00:45】
消息：吳松街臨時熟食市場成指揮中心 圍封油麻地、佐敦料涉百幢大廈
【23:00】
【22:48】
消息指港府明清晨採取圍封行動 廟街商戶引食環署指今晚10時起要關門2天
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責任編輯：TOPick港聞組