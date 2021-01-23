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【不斷更新】 油麻地、佐敦封區居民須留家強制檢測 　林鄭月娥承認須改善公布措施時間

社會 16:20 2021/01/23

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

受限制區域約一萬名居民須接受強制檢測，未有結果不可以離開住所。

新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉解表示次行動政府多個部門動員超過3千人，目標是在48小時內完成整個行動。TOPick會跟進有關受限區域居民及檢測情況。

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【16:00】

林鄭月娥視察受限制區域後承認公布措施時間要改善  有需要會繼續用限制及強制檢測手段

【15:41】

政府指，截至下午1時，約3,000名市民到「受限區域」內的臨時採樣站接受檢測，工作人員已到訪「受限區域」內超過50幢大廈，涉及約1,000個住戶。

【15:15】

受限區域有檢測街區9成污水樣本檢測呈陽性 環境局將加強大廈污水病毒檢測

【14:37】

行政長官林鄭月娥今日（一月二十三日）下午四時於佐敦炮台街59號油尖旺多元文化活動中心會見傳媒。

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【12:00】

受限制區域涉4條街道內居民，中午時分大批居民到流動採樣站檢測，完成檢測的人士獲派手帶。

不少居民排隊接受檢測。（林宇翔攝）

【10:35】

佐敦實施封路改道 一文看清交通、巴士站及停車安排

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【10:00】

陳肇始指病毒有潛伏期 不排除為有風險的居民進行第二次檢測

【09:35】

油麻地、佐敦封區涉一萬人 居民未完成檢測不可以離開處所

【04:30】

港府清晨4時圍封佐敦指定四街　區內居民須在今日午夜前強制檢測　當局目標在48小時內完成

1月23日

【00:45】

消息：吳松街臨時熟食市場成指揮中心 圍封油麻地、佐敦料涉百幢大廈

    點擊圖片放大
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【23:00】

新填地街排檔雞蛋下午被搶購一空　有居民商戶質疑措施成效

【22:48】

消息指港府明清晨採取圍封行動　廟街商戶引食環署指今晚10時起要關門2天

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責任編輯：TOPick港聞組

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