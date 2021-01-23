【不斷更新】 油麻地、佐敦封區居民須留家強制檢測 目標48小時完成行動 已檢測人士獲發手帶作識別
社會 13:42 2021/01/23
新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉解表示次行動政府多個部門動員超過3千人，目標是在48小時內完成整個行動。TOPick會跟進有關受限區域居民及檢測情況。
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受限制區域涉4條街道內居民，中午時分大批居民到流動採樣站檢測，完成檢測的人士獲派手帶。
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港府清晨4時圍封佐敦指定四街 區內居民須在今日午夜前強制檢測 當局目標在48小時內完成
1月23日
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消息：吳松街臨時熟食市場成指揮中心 圍封油麻地、佐敦料涉百幢大廈
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消息指港府明清晨採取圍封行動 廟街商戶引食環署指今晚10時起要關門2天
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責任編輯：TOPick港聞組