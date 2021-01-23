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【恐怖意外】身穿長羽絨衣角被巴士車門夾緊　少女被拖行20米後遭後輪輾斃

食用安全 17:25 2021/01/23

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身穿長羽絨的少女，下車時衣角被車門夾緊，拖行20米後遭後輪輾斃。

韓國發生一宗交通意外慘案。一名20多歲少女身穿長羽絨於巴士下車，豈料羽絨衣角被夾在門縫，巴士司機沒有為意繼續開車出發，導致少女被拖行20米，最後被壓在後輪，當場死亡。

據《JTBC》報道，一名20多歲少女於1月19日晚上8時半左右，在京畿道坡州市的某巴士站下車。當時她身穿韓國非常流行的長羽絨，豈料下車時羽絨衣角被巴士車門夾緊，而司機沒有注意，便繼續開車。

從閉路電視畫面可見，少女下車後2秒，巴士就繼續開車，少女馬上隨車奔跑。結果司機行駛20米後才因車子不斷搖晃而煞車。但少女被巴士拖行時疑因追不上車速，被後輪撞倒，慘被壓著，當場死亡。

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據警方調查，司機指自己見到乘客下車才開車，同時稱不知道死者的衣服被後門夾緊，後門的感應器也沒響。據JTBC調查，巴士後門需施加厚度2.5cm以上的壓力才會觸動感應器彈開車門，而羽絨服衣角或因為較薄，導致車門無法感應而沒有自動彈開。

警方將以過失殺人嫌疑之名，對司機立案起訴。同時懷疑司機並沒有確認乘客是否安全下車，另會分析周圍的CCTV，對車上乘客調查。

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責任編輯：羅嘉欣

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